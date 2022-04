Die Welt ein Stück besser machen

Bofsheim. Tief bewegt nehmen die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Anteil am Schicksal der ukrainischen Bevölkerung. In zahlreichen Gesprächen fassten sie auf prägnante Weise die unbegreifliche Situation zusammen, heißt es in einer Mitteilung der Schule, und weiter: „Sie waren sich schnell einig, diesen Ereignissen nicht ohnmächtig gegenüber zu treten, sondern aktiv zu werden. Sie wollten die Welt auf unkomplizierte Weise ein Stück besser machen.“

So trafen die Kinder der Klassen eins bis vier den Entschluss, an drei Vormittagen Muffins, Cake-Pops und Cookies im Pausenhof zu verkaufen.

Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule sammelten für die Ukraine-Hilfe. © ALS

Mit viel Liebe haben die Kinder mit ihren Eltern diese Köstlichkeiten gebacken – die oftmals mit den ukrainischen Landesfarben verziert waren. Die Klassen drei bis vier verkauften Obstsalat und -spieße.

