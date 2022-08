Osterburken. Im katholischen Kindergarten St. Josef in Osterburken interessierten sich die Regenbogenkinder sehr für ihre Stadt und wollten diese genauer kennenlernen.

„Wie heißt das Haus, in dem der Bürgermeister arbeitet?“ – „Was gibt es im Reisebüro zu kaufen? “ – „Wo stehen die Feuerwehrautos in der Garage?“: Das – und vieles mehr wollten die Kinder wissen. Um diese Fragen zu beantworten, wurde von den Erzieherinnen das Projekt „Die Stadt, in der ich wohne“ ins Leben gerufen.

Die Gruppe besuchte Häuser, Plätze, Firmen, Geschäfte und Vereine, um auf die vielen Fragen Antworten zu bekommen. Beteiligt an diesem großartigen Projekt waren Bürgermeister Jürgen Galm, AWO, das Reisebüro Fischer, das Autohaus Nenninger, Hair Line by Steffi, das Reha- Fit, die Kastell-Apotheke, die freiwillige Feuerwehr und der Imkerverein.

Die vielen neuen und interessanten Eindrücke waren und sind immer noch Gesprächsstoff in der Gruppe. Im Verlauf des Projekts wurden bei den Kindern viele Kompetenzen und natürlich ihr Wissen über die Heimatstadt Osterburken gestärkt.