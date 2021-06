Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Die Urlaubssaison hat begonnen - Reiselust in der Region wird größer / Innerdeutsche Ziele, Österreich oder Italien erfreuen sich großer Beliebtheit Die Leute im Neckar-Odenwald-Kreis sitzen auf gepackten Koffern

Wer aktuell in den Urlaub möchte, muss einige Regeln beachten. Dennoch steigt die Nachfrage in den Reisebüros seit Pfingsten stetig an.