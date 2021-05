Die Jüngsten lernten einen Notruf abzusetzen

Osterburken. „Alleine ein kleiner Funke – gemeinsam ein großes Feuer“. Unter diesem Namen führte die „Sonnengruppe“ des Kindergarten St. Josef in Osterburken in den letzten Wochen ein Projekt durch.

AdUnit urban-intext1

Lagerfeuer, Kerzen in der Kirche oder auf dem Geburtstagskuchen, überall begegnet einem Feuer im Alltag. In den Nachrichten hört man immer wieder von Wohnungsbränden, Waldbränden oder Explosionen. Feuer ist ein wesentlicher Bestandteil in der Umwelt und kann zwar gefährlich, aber auch nützlich sein – wenn man einen richtigen Umgang damit gelernt hat.

Es ist deshalb von großer Bedeutung, Kinder schon früh an diese Thematik heranzuführen und ihnen beizubringen, wie man mit Feuer umgeht. Wichtig ist, das Thema nicht zu tabuisieren.

Im Zuge des Projektes sammelten die Jungen und Mädchen der Sonnengruppe vielfältige Eindrücke und eigneten sich Wissen rundum das Thema Feuer an. Gemeinsam wurde erarbeitet, woher Feuer kommt und was es zum Brennen braucht. Denn früher gab es weder Streichholz noch Feuerzeug.

AdUnit urban-intext2

Viele Erfahrungen gesammelt

In verschiedenen Experimenten setzte sich die Gruppe damit auseinander, welche Materialien brennen können und wie sich Feuer in verschiedenen Situationen verhält. Die Kinder hatten immer wieder Gelegenheit, von ihren eigenen Erfahrungen und Eindrücken zu berichten, sowie Fragen und Anliegen zu äußern.

Die Jungen und Mädchen bereiteten Essen über dem Feuer zu und beobachten, wie man einen Grill anfeuert. Sie haben gelernt, wie man Feuer zu seinen Vorteilen nutzen kann, aber auch, wann es unkontrollierbar und gefährlich wird. Basierend darauf hat sich die Gruppe damit befasst, was vor Feuer schützt und wie man sich im Brandfall verhält. Mit der Zeit wurden die Kinder zu wahren Profis und sind nun auch in der Lage, selbstständig einen Notruf abzusetzen. Für diese besondere Leistung haben einige der Kinder sogar eine Urkunde von ihren Erzieherinnen erhalten.

AdUnit urban-intext3

Weiter stand die Frage im Raum, welche Berufe mit Feuer zu tun haben. Besonderes Interesse hatten die Kinder an der Feuerwehr. So befasste sich die Gruppe mit deren Aufgaben und betrachtete ihre Ausrüstung.

AdUnit urban-intext4

Ein Höhepunkt war die Exkursion zum örtlichen Feuerwehrhaus: Hier durften die Kinder Wasser spritzen, im Feuerwehrauto sitzen und vieles mehr. Dafür galt der Feuerwehr ein großes Dankeschön.

Abgerundet wurde das Projekt durch verschiedene Spiele, bei denen die Kinder selbst in die Rolle der Feuerwehr schlüpfen durften.