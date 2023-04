Deutlich geringere Müllausbeute

Bofsheim. Die Schülerinnen und Schüler der Astrid Lindgren Schule beteiligten sich auch in diesem Jahr an der Säuberungsaktion in Bofsheim. Bereits vor dem offiziellen Termin waren sie vor allem in der Ortslage und einigen angrenzenden Fluren unterwegs um Unrat und manchmal unachtsam weggeworfene Utensilien einzusammeln.

Blaue Säcke und Greifzangen

Mit blauen Säcken und Greifzangen ausgestattet starteten die einzelnen Klassen mit ihren Lehrern und Betreuern, von der Schule aus, in die einzelnen Wohngebiete und zu diversen Plätzen.

Das Ergebnis der Sammlung wurde beim Feuerwehrgerätehaus zwischengelagert. Erfreulicherweise konnte man in diesem Jahr eine deutlich geringere „Ausbeute“ feststellen, was nicht nur die Schüler, sondern auch den Ortsvorsteher freute.

Lobenswerter Einsatz

Ortsvorsteher Werner Geiger dankte den beteiligten Gruppen der Astrid Lindgren Schule für ihren lobenswerten Einsatz für eine saubere Umwelt. Die am vergangenen Wochenende darüber hinaus in den übrigen Gemarkungsteilen von freiwilligen Helfern geplante Aktion musste witterungsbedingt ausfallen.