In der Weihnachtsbäckerei - 15 verschiedene Plätzchensorten gibt es beim Café Köpfle in Osterburken / „Winterpunsch" kommt gut an Café Köpfle in Osterburken: Zimtsterne und Pastete sind der Renner

In der Weihnachtsbäckerei des Café Köpfle geht es schon seit Allerheiligen heiß her. 15 Plätzchensorten und andere Leckereien wollen gebacken werden. Besonders Zimtsterne kommen gut an.