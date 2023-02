Bunter Treffpunkt

Schlierstadt. Bereits zum 12. Mal veranstaltete der Musikverein Schlierstadt am Freitag in der Mehrzweckhalle den beliebten BlechBatscherBall. Unter dem Motto „zurück in die goldenen 20er Jahre“ führten Peter und Daniel Süssenbach gekonnt durch ein buntes Programm mit zahlreichen tänzerischen und musikalischen Darbietungen.

Mit dem Tanz „Regenbogenfarben“ eröffneten Tänzerinnen aus Altheim die Tanzbühne, ehe Gruppen aus Rosenberg, Sindolsheim, Bofsheim, Osterburken, Seckach, Götzingen und Gerichtstetten ihre Schautänze zum Besten gaben. „Willkommen im Paradies“ hieß es beim Tanz der Bedemmer Hannmertli. Weitere tänzerische Darbietungen brachten die Gääsbockboys aus Adelsheim, die Merchinger Brogge und Kirnausträndler aus Osterburken auf die Bühne. Als besondere Höhepunkte wurden vom gut gelaunten Publikum die Beiträge vom Spielmannszug aus Lohrbach und der Steinzeittrommler aus Buchen gefeiert. Für einige musikalische Einlagen sorgte das Duo „die Zwei“, welches immer wieder auch zu Schunkeleinlagen animierte. Eckhard Link und Tobias Münch dankten stellvertretend für den Musikverein nach der geglückten Veranstaltung allen, die zum Gelingen beigetragen haben.