Bürgerenergie Osterburken gegründet

Osterburken/Heilbronn. Die Stadt Osterburken und die ZEAG Energie AG aus Heilbronn wollen gemeinsam die Energiezukunft vor Ort gestalten: Jürgen Galm, Bürgermeister der Stadt Osterburken und Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG, haben den Gründungsvertrag für die EE Bürgerenergie Osterburken, einer Betreibergesellschaft für erneuerbare Energieanlagen, unterzeichnet.

Bürgermeister Galm erklärt: „Die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien wird künftig wesentlich dezentraler erfolgen und damit ein noch stärkeres Engagement der Kommunen erfordern. Die Stadt Osterburken will ihren Teil dazu beitragen, um die Energiewende in Osterburken aktiv zu gestalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Beteiligten vor Ort von diesem Projekt profitieren. Dabei setzen wir mit der ZEAG auf einen kompetenten regionalen Partner.“

Mit der Gesellschaftsgründung der Bürgerenergie Osterburken ist der Weg frei für das gemeinsame Projekt. „Auch wir sind der festen Überzeugung, dass solche Anlagen im Konsens und unter Beteiligung der Bevölkerung errichtet werden müssen,“ so Franc Schütz.

Beteiligung von Bürgern und Stadt

Beteiligte an der Bürgerenergie Osterburken sind die Stadt Osterburken, die ZEAG Energie AG und eine Bürger-Energiegenossenschaft. Diese bietet bereits mit einer kleinen Einlage von wenigen hundert Euro die Möglichkeit, sich an den künftigen Windenergie-Anlagen zu beteiligen. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger an den finanziellen Erträgen der Windräder teilhaben kann. Diese Möglichkeit bietet die Zusammenarbeit mit der ZEAG“, betont auch Bürgermeister Galm.

Das Beteiligungsmodell sieht vor, dass die Stadt Osterburken der Bürgerenergie Osterburken vertraglich das Nutzungsrecht an Flächen einräumt, für die sie im Gegenzug ein Nutzungsentgelt erhält. Die Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in Osterburken und zahlt an die Stadt ihre Gewerbesteuer. Bürgermeister Galm ist überzeugt: „Heute haben wir die Grundlage geschaffen, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien auch in Osterburken und unter städtischer Mitbestimmung vorangeht.“

Über die Bürgerenergiegenossenschaft haben private Bürger, Vereine oder auch Gewerbe die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die ZEAG Energie AG übernimmt die Planung und Realisierung und stellt die Finanzierung der Bürgerenergie Osterburken sicher. Sie nimmt die unternehmerische Verantwortung für den Betrieb der Anlagen wahr und verpflichtet sich, Anteile an die Bürgerenergiegenossenschaft zu verkaufen.

„Ich freue mich sehr, an einem solchen Gemeinschaftsprojekt beteiligt zu sein, denn ich halte dies für eine ideale Herangehensweise, die Energiezukunft direkt vor Ort aktiv mitzugestalten“, so Harald Endreß, Geschäftsführer der ZEAG Erneuerbare Energien anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

Zu den Analgen

Die modernen Anlagen werden bei 160 Metern Nabenhöhe eine Nennleistung von jeweils sechs Megawatt haben. „Das ist rund die doppelte Leistung als die Windenergieanlagen im Harthäuser Wald,“ so Harald Endreß. Die geplanten Windenergieanlagen sollen umgerechnet rund 11 000 Haushalte mit grünem Strom versorgen können. Der erwartete Stromertrag der Anlagen beläuft sich dann auf rund 27 Millionen Kilowattstunden pro Jahr bei einer CO2-Emissions-Einsparung von rund 39 000 Tonnen pro Jahr.

Treibhausgas einsparen

Bürgermeister Jürgen Galm freut sich: „Windenergie ist ein sehr effizienter und ausbringungsstarker erneuerbare Energieträger. Damit wird nicht nur eine enorme Menge an Treibhausgasen eingespart, sondern das macht uns auch ein Stück weit unabhängiger von Öl und Gas.“

Bei allen drei Anlagen handelt es sich um sogenannte „getriebelose“ Windenergieanlagen mit Direktantrieb.

Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass die Rotorleistung direkt auf den Generator übertragen wird, das Getriebe zwischen Rotor und Generator fällt weg. Damit wird nicht nur der Antriebsstrang bis zum Umrichter nahezu wartungsfrei und der Winderntebereich gleichzeitig größer, es wird auch keinerlei Großgetriebeöl benötigt. „Das ist nicht nur gut für die umgebende Natur, die Anlage läuft dadurch auch besonders leise“, erklärt Harald Endreß.

Im nächsten Jahr werden die Vorarbeiten für das Genehmigungsverfahren für den Windpark Metzgersbusch gestartet.