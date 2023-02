Borkemer Baulandhalle in lautstarken Narrentempel verwandelt

Osterburken. Die große Prunksitzung des Elferrates der Stadt Osterburken am Sonntagabend in der bis auf den letzten Platz besetzen Baulandhalle war ein besonderes „Highlight“ in der diesjährigen 440. Borkemer Faschenachtskampagne. Mehr als fünf Stunden wurde kräftig gefeiert, geschunkelt und gelacht. Die Stimmung an diesem Abend kannte keine Grenzen, denn krachende Büttenreden, akrobatische Tänze und Shows lösten sich ab. Durch das närrische Programm führten erstmals die beiden Präsidenten Marcel Zimmermann und Dominik Holderbach, die ihre „Feuertaufe“ bestens bestanden. Vor und während der Sitzung brachte die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken, unter Leitung von Dirigent Andi Letzguss, das närrische Volk in Stimmung.

Nach den obligatorischen elf Paukenschlägen und unter dem gespielten „Wüschelelied“ folgte der lautstarke und „zackige“ Einmarsch der Ranzengarde, des Elferrats und der einzelnen Gruppierungen und Garden. Mit einem dreifachen „Borke Ahoi“ wurde die Prunksitzung eröffnet. Nach dem Auszug der einzelnen Abordnungen hatten die Mini-Fünkchen ihren großen Auftritt, die sich mit dem Tanz „Unsere fünf Jahreszeiten“ glänzend präsentierten.

Nach der offiziellen Begrüßung der Ehrengäste folgte der Einstieg in das närrische Programm. Ein buntes Bild auf der Bühne boten die Gastabordnungen, die dem Elferrat ihre Verbundenheit ausdrückten. Narrenring-Präsident Stefan Schulz (Lauda) überbrache einen Willkommensgruß und wünschte einen tollen närrischen Abend.

Rakete gezündet

Der nächste Kracher wartete bereits: Zum Tanz mit dem Thema „Abflug“ stellten die Blauen Funken fest, dass es in Borke doch auch schön ist. Die erste Rakete des Abends wurde gezündet. Als „halbe Nachtwächterin“ ist die elfjährige Antonia Poser von den Lustigen Vögeln aus Schweinberg gekommen, die viel zu berichten wusste. Sie gab zu, schon etwas aufgeregt gewesen zu sein. Für diesen gekonnte Bütt gab es viel Beifall, wie auch für den anschließenden Auftritt ihres Vaters Andreas als „Auswanderer“.

Von Lummerland in die Römerstadt

„Volle Fahrt voraus, auf dem Meer, da kennen wir uns aus“ war das Motto des Schautanzes der Roten Funken. An Lummerland vorbei ging es wieder nach Borke. Ohne eine Zugabe kamen die Tänzerinnen jedoch nicht von der Bühne.

In der geschliffenen Büttenrede von Peter Bienert, einem der Hordemer Wölf, ist es seine Pflicht auch „dunkle“ Themen in der Welt anzusprechen. Dabei durften die Gasumlage, Sekundenkleberaktivisten, Reichsbürger und die Fußballweltmeisterschaft nicht fehlen. Danach wirbelte das Borkemer Eigengewächs, Tanzmariechen Hanna Niklas, gekonnt über die Bühne.

Der nächste Schautanz folgte mit den 15 „Top Gun“ -Pilotinnen der Luftwaffe der benachbarten Narrenzunft der „Allezer Gässwärmer“ die tänzerisch ein überzeugendes Flugmanöver über Borke durchführten. Eine weitere Überraschung gelang den „Gääsbockboys“ ebenfalls aus Alleze die mit toller Musik und unglaublicher Akrobatik eine tänzerische Glanzleistung vollbrachten. Eine tänzerische Glanzleistung war auch der Gardetanz der Grünen Funken.

Für beste Stimmung sorgte der Büttenredner Ralf „Zack“ Zang von der FG Schneeberger Krabbe mit seinem „Jahresrückblick 2022“. Wie er sagte, habe er die Faschenacht in den letzten Jahren doch sehr vermisst, finanziell lief es für ihn deshalb nicht gut, denn die „Penni“ fehlten. Die Lacher hatte er sicher.

Ein Höhepunkt jagte den nächsten, denn auch der mexikanische Auftritt der Karnevalsgesellschaft Schnocke aus Königshofen mit dem Titel: „Dias de los Muertos – der Tag an dem wir uns wiedersehen“ überzeugten. Die „RaGa“ präsentierte sich als Kapitäne und Leichtmatrosen, darunter Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm. Sie unternahmen eine tänzerische Schiffstour mit dem „Titel „Shipping up to Borke“.

Der begnadete Büttenredner Wolfgang Köhler aus Höpfi hatte zwischenzeitlich zum Zauberer umgeschult und neben seinen lustigen Berichten noch einige Zaubertricks parat, wie den spektakulären Trick mit seiner Guillotine.

Das Borkemer Bauernballett präsentierte ihren Tanz „Cindy und Roman – ein Blick in die Glaskugel“ und die starken Männer des „OBK“ (Original Borkemer Kirnausträndler) als Götter des Kirnautals. „Herzschmerz“ löste auch Tamara Belz als „Frau Vogel“ vom Elferrat aus, die nach dem plötzlichen Ableben ihres Mannes auf der Suche nach einem neuen Lebenspartner viel Pech hatte. Es war bei mehreren Versuchen einfach nichts passendes dabei. Jetzt ist sie weiterhin „Frisch uffm Markt“. Das „Urgestein“ aus Borke lief zur Höchstform auf. Auch sie gewährte eine Zugabe.

Bürgermeister musste radeln

Kurz vor Mitternacht gab es noch einen närrischen Reim von Bürgermeister Jürgen Galm für das närrische Völkchen. Er stellte fest, dass Corona vorbei und die Narretei endlich wieder nach Borke zurückgekehrt ist. Nach einer kurzen Schunkelrunde viel plötzlich das Licht im Saal aus. Bürgermeister Galm musste auf dem Fahrrad Licht erzeugen, um die anschließenden Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder vorzunehmen.

Genau um Mitternacht gab es einen weiteren tänzerischen Höhepunkt, denn die „Grünen Funken“ zeigten ihren Schautanz „Casino“. Sie versprühten ein Feuerwerk der Emotionen undknackten den Jackpot. Dafür gab es frenetischen Beifall der närrischen Besucher. Auch sie mussten noch eine Zugabe geben.

Die beiden Präsidenten, die gekonnt und witzig durch ihre erste Prunksitzung führten, waren der Meinung dass ihre Premiere geglückt sei. Es war eine wunderschöne Sitzung. Ihr Dank galt allen Helfern die dazu beitrugen. Mit dem großen Finale und einer Polonaise durch den Saal endete eine unvergessliche Sitzung der 440. Borkemer Faschenacht.