„Bonjour Paris“

Osterburken. Der Französischunterricht fand für 25 Schüler der Realschule Osterburken vom 17. bis 19. Oktober an einem außergewöhnlichen Lernort statt: in Paris. Begleitet wurden sie von ihren Französisch-Lehrkräften Regina Gedemer, Janet Sanns und Klaus Müller. Neben der französischen Sprache stand auch Landeskunde auf dem Stundenplan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Ankunft in Paris und dem Bezug der Zimmer in der Jugendherberge erkundete die Gruppe neugierig die Umgebung.

Nach einem Fußmarsch zum „Centre Pompidou“ stärkte man sich in der Jugendherberge, bevor das Abendprogramm mit einer Fahrt zum „Montmartre“ beginnen konnte. Über viele Treppen erreichte man „Sacré-Coeur“. Danach ging die Gruppe über den „Place du Tertre“ wieder hinunter bis zum „Moulin Rouge“. Anschließend fuhr man mit der Metro zurück zur Jugendherberge.

Mehr zum Thema Schüleraustausch Partnerschaft mit Leben erfüllt Mehr erfahren Walter-Hohmann-Schulverbund „Wir wurden von Muttersprachlern unterrichtet“ Mehr erfahren

Mehr Zeit nahm der Besuch des „Eiffelturms“ am zweiten Tag in Anspruch. Die späte Mittagspause verbrachten die Schüler im „Quartier Latin“. Nach kurzer Erholung in der Jugendherberge standen gegen Abend die Glaspyramide am „Louvre“ sowie die Prachtstraße „Champs-Elysées“ mit ihrem „Triumphbogen“ auf dem Programm.

Der letzte Tag führte die Osterburkener Reisegruppe durch das „Marais“ bis zum Einkaufszentrum „Les Halles“. Schließlich trat man vom „Gare de l’Est“ wieder die Heimfahrt nach Osterburken an.

Praxisnäher kann Unterricht im „Wahlfach Französisch“ wohl nicht sein. Schön, dass dies nun wieder möglich ist, war man sich einig. jk