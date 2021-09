Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Osterburken - Spielplatz im Baugebiet „Bofsheimer Weg II“ eröffnet / Familien freuen sich über das neue Angebot Bodentrampolin im neuen Osterburkener Spielplatz ist eine Attraktion

Auf diesen Tag haben die jungen Familien mit ihren Kindern, die in den letzten Jahren ein Eigenheim im Neubaugebiet am „Bofsheimer Weg“ bezogen haben, lange gewartet: Am Samstagvormittag wurde im Beisein vieler Eltern und deren Kinder der Kinderspielplatz in der Carl-Orff-Straße mit einem Fest eröffnet.