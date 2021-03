Osterburken. Im Baugebiet „Bofsheimer Weg II“ ist in der Carl-Orff-Straße eine 670 Quadratmeter große Fläche für einen Spielplatz vorgesehen. Für diesen wurden in der Gemeinderatssitzung am Montag nun die Spielgeräte in Auftrag gegeben. Die Fläche soll in einen Kleinkindbereich sowie einen Bereich für ältere Kinder bis 14 Jahren unterteilt sein.

Zahlreiche Spielmöglichkeiten

Im Kleinkindbereich ist ein kleiner Kletterturm sowie eine Nestschaukel vorgesehen. Außerdem soll es eine normale Wippe sowie eine Stehwippe geben. Im vorderen Bereich, der für die größeren Kinder bestimmt ist, soll ein größerer Kletterturm mit Rutsche entstehen. Des Weiteren werden Balancierbalken eingeplant. Bauamtsleiter Matthias Steinmacher erläuterte, dass es ein „besonderes“ Spielgerät auf jedem Spielplatz in Osterburken geben soll. Eltern wären auf ihn zugekommen und hätten für diesen Spielplatz um ein Bodentrampolin gebeten, welches nun eingeplant werde. Auf dem Trampolin finden zwei bis drei Kinder Platz. Die Fallfläche um die Spielgeräte soll entweder mit Hackschnitzel oder Sand ausgelegt werden. Hier sei man sich noch nicht sicher. Außerdem werde eine Sitzgruppe für die Eltern eingerichtet. Mit der Lieferung beauftragte das Gremium die Firma Eibe aus Röttingen zum Gesamtpreis von rund 26 180 Euro. nb