Osterburken. Die Badische Landesbühne zeigt am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr „Industrielandschaft mit Einzelhändlern“ in der Baulandhalle in Osterburken. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06291/4010 oder E-Mail info@osterburken.de. Bild: Sonja Ramm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1