Bis zu zwölf Bauplätze erschließen

Osterburken. Der Gemeinderat Osterburken stimmte in in seiner vergangenen Sitzung einstimmig für die Umsetzung des zweiten Abschnitts im Baugebiet „Stürzwasen“ in Schlierstadt. Dort sollen bis zu zwölf neue Bauplätze entstehen.

Da sich Schlierstadt im Förderprogramm Innenentwicklung „Melap“ befand, wurde die Erschließung lange nicht weiterverfolgt. Da die Nachfrage nach neuen Bauplätzen jedoch nicht abreiße, soll nun der zweite Abschnitt erschlossen werden. Die Stadt möchte diesen Teil durch den Erschließungsträger „LBBW Immobilien Management“ umsetzen lassen, wie es bereits bei der ersten Erschließung der Fall war. Die Kosten dafür belaufen sich auf 32 000 Euro. Diesem Vorschlag stimmte das Gremium einstimmig zu. nb