Bewerbung ab sofort möglich

Osterburken. Auf die Stelle des Bürgermeisters von Osterburken können sich Interessierte ab heute schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Martin Brümmer, bewerben. Bewerbungsende ist am Montag, 8. November, um 18 Uhr. Die Amtszeit von Jürgen Galm, dem aktuellen Bürgermeister Osterburkens, endet zum 1. Februar 2022. Der jetzige Amtsinhaber will sich aber erneut zur Wahl stellen, wie er bereits ankündigte (die FN berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gewählt wird am 5. Dezember. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese am 19. Dezember terminiert. In diesem Fall beginnt die Bewerbungsfrist am 6. Dezember und endet am Mittwoch, 8. Dezember. nb