Osterburken. Seit der Inbetriebnahme des gemeinsamen Corona-Schnelltestzentrums der RIO-Gemeinden an der Baulandhalle in Osterburken wird das Angebot durch die Bevölkerung gut angenommen.

Über 200 Bürger getestet

Bereits weit über 200 Bürger aus Osterburken, Adelsheim, Seckach, Ravenstein und Rosenberg haben sich bisher einem Schnelltest unterzogen. Aufgrund der hohen Nachfrage und der nur noch wenigen buchbaren Termine werden die Öffnungszeiten des RIO-Schnelltestzentrums nun erweitert. So sind künftig auch samstags von 9 bis 12 Uhr kostenlose Schnelltests durchführbar.

Voranmeldung nötig

Es ist geplant, auch am Karsamstag, den 03. April, Schnelltests anzubieten. Hierzu muss jedoch zunächst die geplante Änderung der Coronaverordnung durch die Landesregierung abgewartet werden, um hierbei Rechtssicherheit zu haben.

Die Öffentlichkeit wird hierzu frühestmöglich über das Osterburkener Amtsblatt, die Presse sowie www.osterburken.de informiert werden.

Die Schnelltests in Osterburken können an folgenden Tagen durchgeführt werden: Montag 9 bis 12 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr und am Samstag 9 bis 12 Uhr.

Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist eine Voranmeldung erforderlich.

Diese kann über die Telefonnummer 06281/522235 oder online über die Web-Seite www.schnelltest.drk-kv-buchen.de erfolgen.

Terminbuchung online

Unter dem Reiter „Online-Terminbuchung“ kann man die Baulandhalle als Schnellteststandort auswählen. Hier werden dann freie buchbare Termine angezeigt. Noch im Laufe der Woche wird der DRK-Kreisverband Buchen die Möglichkeit schaffen, das jeweilige Testergebnis per Mail zu erfahren.

Keine Wartezeit

Jede Person, die ihren individuellen Testtermin online vereinbart hat, muss dann nicht mehr an der Baulandhalle 15 Minuten auf das Testergebnis warten, sondern wird dann nach dem Termin bequem per Mail benachrichtigt.