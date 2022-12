Berthold Scherer spendete 100 Mal Blut

Osterburken. „Blut ist etwas ganz besonderes“, hob Bürgermeister Jürgen Galm in der Osterburkener Gemeinderatssitzung hervor. Schließlich könne es nicht künstlich hergestellt werden und sei so „unersetzbar“. Man sei darauf angewiesen, dass jedes Jahr zahlreiche Bürger freiwillig Blut spendeten und so jemand anderem womöglich „ein zweites Leben schenken“.

Dementsprechen groß war seine Freude, dass er fünf „Vorbilder“ für ihre Blutspenden auszeichnen durfte. Er dankte auch Günter Albrecht, Leiter des DRK-Ortsvereins Osterburken, dass er jährlich drei Spendentermine veranstalte.

Für zehnmaliges Blutspenden wurden Gerhard Schäfer mit der Blutspenderehrennadel in Gold ausgezeichnet. 25 Mal spendete Elvira Galjuta. Sie erhielte eine Urkunde und die Blutspendenehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz. Ganze 75 Mal zum Blutspenden gingenen Gerhard Eckel und Joachim Lutzgus. Sie erhielten die goldene Blutspenderehrennadel mit goldenem Eichenkranz.

Berthold Scherer erreichte eine Spendenzahl von 100, was nicht alle Jahre passiere, so Albrecht. Er erhielt einen großen Präsentkorb und die die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz. nb