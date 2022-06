Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Revival in der Caribic - Erlös geht an Kinder-Hilfseinrichtung Help! / Bürgermeister Jürgen Galm übernimmt Schirmherrschaft Beim Sound der 80er-Jahre-Hits die alte Jugendliebe wieder treffen

Mit dem am 24. und 25. Juni nach dreijähriger „Zwangs-Abstinenz“ endlich stattfindenden „4. Caribic-Revival“ geht nach dem sehr erfolgreichen Re-Start der sehnliche Wunsch der ehemaligen Caribic-Generation in Erfüllung: Die Kult-Diskothek „Caribic“ im Baulanddorf Schlierstadt öffnet für zwei Tage ihre Pforten.