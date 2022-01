Beim Feuerwehrhaus-Neubau „auf Kurs“

Osterburken. Zum Jahresauftakt lud die CDU Osterburken zur Bürgersprechstunde, um über Zukunftsfragen und richtungsweisende Projekte im Stadtgebiet zu diskutieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Stadtverbandsvorsitzende Margaret Horb in einem Abriss aus Kommunal- und Bundespolitik erklärte, bestimme in Osterburken der Neubau des Feuerwehrhauses maßgeblich das diesjährige Geschehen. „Hier ist man auf Kurs, um der Feuerwehr endlich eine zeitgemäße Heimat zu geben“, so die einhellige Meinung.

Bei anderen Projekten müsse man im Jahr 2022 „Nägel mit Köpfen machen“. So beispielsweise beim Neubau des Kindergartens in der Kernstadt. Alle Beteiligten sprachen sich dafür aus, dass unmittelbar ein Standort festgelegt werden muss, sodass die Planungen beginnen können, um den Bedarf schnellstmöglich zu decken.

Auch was die Stadtteile betrifft, müsse es weiter vorangehen und Planungen, die in der Schublade liegen, zügig umgesetzt werden. Als Mammutprojekt schlägt dabei die Ortsdurchfahrt in Schlierstadt zu Buche.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„In Schlierstadt warten wir gespannt darauf und hoffen, dass es nach der letztjährigen Enttäuschung in diesem Jahr mit dem millionenhohen Förderbescheid aus dem Umweltministerium klappt“, sagte Tobias Münch. Außerdem gelte es bei einigen kleineren Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet keine Zeit zu verlieren. Dies betreffe vor allem Sanierungsarbeiten und diverse Detailplanungen.

Bahnhofsareal beleben

Perspektivisch möchte die CDU für die Belebung des Bahnhofs- und Postareal kämpfen. Denkbar wäre nach wie vor die Errichtung neuer Wohneinheiten und Geschäftsräume. Dabei wurde der Vorschlag geäußert, sich für den Bahnhof die Förderoffensive des Landes „Denkmal und Wohnen“ zunutze zu machen. Ziel des Förderprogrammes ist es, denkmalgeschützte Gebäude zu attraktivem Wohnraum umzunutzen. Im Frühjahr wolle man dazu die Wohnungsbauministerin Nicole Razavi zu einem offenen Austausch einladen. Der Bahnhof in Osterburken wäre augenscheinlich prädestiniert für den Ansatz des Landes und könnte im Übrigen durch Wohn- und Geschäftsraum belebt werden. In diesem Zuge sieht die CDU Osterburken auch die Gleisquerung vom Bahnhof in Richtung Güterhallenstraße als Meilenstein. Für zahlreiche Bürger könnte diese fußläufige Anbindung eine Erleichterung mit sich bringen und neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Mit der weiteren Genehmigung des Flugplatzes in Schlierstadt, der innerörtlichen Erschließung in Bofsheim und der Ausweisung neuer Bauflächen, gerade im Stadtteil Hemsbach, wurden weitere aktuelle Themen angesprochen und diskutiert.

Neben dem Präsenzaustausch wolle die CDU Osterburken das Onlineformat von Zeit zu Zeit anbieten, um so in den direkten Austausch mit Bürgern zu kommen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3