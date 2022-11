Bei Bofsheim: Auf frischer Tat ertappt

Osterburken. Nach einem Unfall am Samstag bei Osterburken konnte ein flüchtiger VW-Lenker durch Zeugen gestoppt werden. Der 34-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem VW Touran auf der L 582 von Osterburken kommend in Richtung Bofsheim unterwegs.

Ein Mercedes und ein Audi fuhren in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve kam der VW-Fahrer nach links von seiner Spur ab, überfuhr den Mittelstreifen und kollidierte mit dem Seitenspiegel des Mercedes. Hierbei entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Danach fuhr der 34-Jährige auf den Audi zu, welcher durch ein Ausweichmanöver einen Unfall vermeiden konnte. Audi- und Mercedesfahrer blieben an der Unfallstelle stehen. Der 34-Jährige setzte jedoch seine Fahrt fort und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer stellte den Flüchtenden kurz vor Bofsheim. Nach Eintreffen der Polizei wurde bei dem VW-Lenker ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Ein Drogenschnelltest zeigte dann noch positiv auf THC an. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Hinzu kam außerdem, dass der 34-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Seine Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1