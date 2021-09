Begehungen in den Teilorten

Osterburken. Die CDU-Gemeinde- und Ortschaftsräte der Stadt Osterburken und der Teilorte Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt führen in der kommenden Woche Teilortsbegehungen durch. Im gemeinsamen Austausch will man miteinander unterwegs sein und direkt und ungezwungen vor Ort die Anliegen, Anregungen und Meinungen austauschen und sich informieren.

Die Teilorte Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt haben für sich gesehen eigene Schwerpunkte und Herausforderungen, die es gilt, gemeinsam anzugehen und umzusetzen. Dazu braucht es das direkte Gespräch an Ort und Stelle, so die CDU-Räte. Folgende Termine sind angesetzt: Schlierstadt: Am Montag, 6. September, Treffpunkt um 19 Uhr an der „Regiobox“ und Abschluss im Gasthaus „Badischer Hof“. In Bofsheim ist die Begehung am Mittwoch, 8. September, Treffpunkt 19 Uhr am Gasthof „Krone“, wo auch der Abschluss stattfindet. Nach Hemsbach geht es am Donnerstag, 9. September. Treffpunkt ist um 19 Uhr an Mauritiuskirche und der Abschluss ist in der Gaststätte „Rinschbachtal“.

Der Rundgang in Osterburken ist am Freitag, 10. September. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Bahnhof; der Abschluss im Gasthof „Schwanen“.