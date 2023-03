Bedeutung der Fastenzeit wurde beleuchtet

Osterburken. Beim Seniorenkreis Osterburken war im Rahmen einer Fastenandacht auch das Projekt Misereor mit dem Partnerland Madagaskar ein großes Thema. Dieter Linhart konnte hierzu eine erfreulich große Teilnehmerzahl feststellen, darunter erstmals auch Pfarrer Thomas Kuhn. Zunächst ging es jedoch um die Geburtstagsjubilare des Vormonats. Ihnen galten Grüße und Wünsche mit einem gemeinsam gesungenen Liedkanon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den vorausschauenden Organisationsfragen galt der Blick auf die geplante Fahrt zur Freilichtbühne Ötigheim am 11. Juni zum Musical „Das Wirtshaus im Spessart“. Anmeldungen können hierzu noch erfolgen.

Freude kam im Begrüßungswort von Pfarrer Thomas Kuhn auf. Es war sein erster Besuch beim Seniorenkreis. Er fand in seiner Reihumbegrüßung viele freundliche persönliche Worte. In der von ihm gehaltenen Fastenandacht ging es um die begonnene 40-tägige Fastenzeit, die Misereorzeit als Zeit der Einkehr und Neubesinnung auf Ostern zu. In der eingangs vorgetragenen Meditation ging es um die Betrachtung der eigenen Person bei Kummer und Sorgen, Abgeschiedenheit um auch wieder um den Weg zum „Herauskommen“. Stille und meditative Musik boten Gelegenheit, die eigenen Gedanken zu sammeln und zu vertiefen und um das ausgegebene Bild vom Hungertuch 2023 zu verstehen. Gemeinsam gesungene Lieder und Gebete vertieften die Andacht, die mit dem Segen von Pfarrer Kuhn und seinen herzlichen Wünschen endete.

Mehr zum Thema Konzert in der Laurentiushalle „Sing, Africa!“ ein großer Erfolg für den Gesangverein Dittwar Mehr erfahren

In einer Powerpoint- Präsentation ging Dieter Linhart auf den Misereorgedanken und das Partnerland Madagaskar mit interessanten Informationen ein. Auch das Thema des zweijährlich wechselnden Hungertuches mit dem Thema „Was ist und heilig?“ wurde berührt. In der Präsentation wurde vorgestellt, dass Misereor das weltweit größte kirchliche Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit ist.

Es wurde 1958 von den deutschen Bischöfen als Aktion gegen Hunger und Krankheiten in der Welt gegründet. Bisher wurden seit der Gründung 7,7 Milliarden Euro für Projekte erbracht.

Interessante Zahlen und Erklärungen wurden dann zu Madagaskar vorgetragen. Die Republik ist nach Indonesien der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat der Welt. Nachdem Misereor dem Frauenthema „Frau. Macht. Veränderung.“ gewidmet ist, wurde auch diese Tatsache aufgezeigt.