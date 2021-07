Baulandhalle wird zum Impfzentrum

Osterburken. Das „Borkemer Ver-einsfest“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Osterburken findet am Samstag, 31. Juli, auf dem Parkplatz vor der Baulandhalle statt. Start ist ab 15 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Jürgen Galm und Musik. Teilnehmende Vereine und Institutionen sind das Borkemer Bauernballett, die DLRG Ortsgruppe Osterburken, Feinkost Loyal Sayan, FV Elferrat, der Imkerverein Bauland, die Musikschule Bauland, der Musikverein Osterburken, die Original Borkemer Kirnausträndler und der Sportverein Osterburken. Sie wollen das gesellige Miteinander nach knapp eineinhalb Jahren Pandemie ankurbeln. Für Bewirtung und Barbetrieb ist gesorgt, die Stadtkapelle musiziert.

Parallel zum „Borkemer Vereinsfest“ bietet die Stadt Osterburken in Zusammenarbeit mit dem Kreisimpfzentrum an, sich zwischen 15 Uhr bis 20 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung nebenan in der Baulandhalle gegen Covid-19 impfen zu lassen. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Johnson&Johnson sowie BioNTech. Der beim Impfstoff von BioNTech notwendige zweite Termin findet im Kreisimpfzentrum Mosbach statt. Impfwillige sollten Personalausweis, Impfpass und Krankenversicherungskarte mitbringen.