Bauantrag für das Ganztagsgymnasium unterschrieben

Mosbach. Bereits Ende März stimmte der Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss des Kreistags den vorgestellten Planunterlagen für die Realisierung des Ersatzneubaus des Hauptgebäudes am Ganztagsgymnasium Osterburken einschließlich Kostenberechnungen und Zeitplan zu. Am Freitag, 30. April, folgte mit der Unterzeichnung des Bauantrags der nächste Schritt des ambitionierten Zeitplans zur Fertigstellung des Schulneubaus. „Das bislang größte Einzelbauprojekt in der gesamten Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises kommt Schritt für Schritt weiter voran. Dank des eindeutigen Votums der Ausschussmitglieder kann nun aktiv mit der Umsetzungsphase begonnen werden“, so Landrat Dr. Achim Brötel bei der Antragsunterzeichnung gemeinsam mit Kreiskämmerer Michael Schork und dem Architekten des Landratsamts, Diplomingenieur Dietmar Gehrig. „Die Verwaltung steht bereits in den Startlöchern. Noch in diesem Jahr soll mit der Werkplanung begonnen werden. Auch der erste Block der Ausschreibungen ist für diesen Zeitraum beabsichtigt“, ergänzten Schork und Gehrig.

AdUnit urban-intext1

Der Baubeginn ist für März 2022 geplant, so dass das neue Schulgebäude im Mai 2024 bezugsfertig ist. Das Schuljahr 2024/25 soll dann bereits im Neubau beginnen. Voraussichtlich ab September 2024, also im nahtlosen Fortgang, ist der Abbruch des Altgebäudes vorgesehen. Bis Mitte 2025 sollen schließlich die Außenanlagen fertiggestellt sein . Bild: Landratsamt