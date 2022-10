„Back to Business“ – zurück an die Arbeit, dieses von allen vier teilnehmenden Big Bands uraufgeführte Stück war mottogebend für das 34. GTO Jazz Symposium am Ganztagsgymnasium Osterburken.

Schon beim Betreten des Schulgebäudes wurde erlebbar, wie dieses „Business“ während der vergangenen, von Lockdowns geprägten zwei Jahre schmerzlich vermisst wurde. Eine voll besetzte Aula, Menschen

...