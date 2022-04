Bahnüberführung für Reisende in Osterburken geplant

Osterburken. Die Deutsche Bahn will den Bahnhof in Osterburken umbauen. Der Bahnsteig an den Gleisen soll auf 76 Zentimeter, die Höhe der S-Bahnen, angehoben werden. Dadurch ist es nicht mehr möglich, den schienengleichen Bahnübergang zu nutzen. Stattdessen soll eine Fußgängerbrücke zwischen Haupt- und Mittelgleis errichtet werden. Die Stadt hat bereits signalisiert, eine Verlängerung bis in die Güterhallenstraße zu befürworten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Fußgängerunterführung wäre für Bahnreisende die einfachere und auch städtebaulich ansprechendere Variante, sagte Bürgermeister Jürgen Galm. Doch aufgrund der voraussichtlich deutlich höheren Kosten gegenüber einer Fußgängerüberführung – die Bahn geht von dreifach höheren Kosten aus – verfolgt die Bahn diese Variante nicht weiter. Das ärgerte einige Stadträte, die sich vonseiten der Bahn eine klarere Kommunikation gewünscht hätten, da schon früh deutlich gewesen sei, dass eine Unterführung nicht realisierbar ist. Nun ist eine Überführung mit Aufzügen und Treppen geplant, mit deren Hilfe die Fahrgäste von einem Gleis auf das andere kommen. Die Bahn möchte nun in die tieferen Planungen für die Realisierung einsteigen. Da die Stadt die Verlängerung der Brücke befürwortet, hat die Bahn vorgeschlagen, ein Fundament im Bereich des Mittelbahnsteigs herzustellen, an dessen Kosten sich die Stadt beteiligt. Dieses Fundament muss im Zuge der Planung genauer betrachtet werden, ob aufgrund der neuen Größe mit weiteren oder größeren Setzungen zu rechnen ist. Dazu ist eine Stellungnahme eines Baugrundgutachters erforderlich. Die Durchgangsbreiten auf dem Mittelbahnsteig sind für die Realisierung der Brücke vom Haupt- zum Mittelgleis ausreichend. Doch wenn der Übergang auch in Richtung Güterhallenstraße über vier weitere Gleise reichen soll, sind beim Fundament gegebenenfalls besondere Lösungen gefragt. Zwischenstützen sind nämlich nicht zulässig.

Gemeinderat in Kürze Der Gemeinderat Osterburken beauftragte in seiner Sitzung am Montag das Ingenieurbüro Walter & Partner mit der Trinkwassernetzberechnung für die Kernstadt zu einem Gesamtpreis von 76 719,30 Euro. Die Stadt Osterburken hatte bereits 2006 die Neukonzeption der Wasserversorgung für die Kernstadt durchgeführt. Es wird eine Fortschreibung der Netzberechnung, auch mit Hinblick auf die Löschwasserversorgung und hydraulischen Leistungsfähigkeit, vorgeschlagen. Somit soll die Leistungsfähigkeit beurteilt und verbessert werden. In einem ersten Schritt soll das Ingenieurbüro nun die Berechnung in der Kernstadt durchführen. In einem möglichen zweiten Schritt kann die Rohrnetzberechnung in den Ortsteilen erfolgen. Nachdem eine Liste über die archivwürdigen Unterlagen der Jahre 1950 bis 2000 erstellt wurde, soll nun deren Übernahme ins Stadtarchiv erfolgen. Diese Arbeiten beinhalten auch die Erstellung eines Findbuchs, die Aktenerschließung mit Titelaufnahme im Findbuch und eine Schnittstelle zum Kreisarchiv. Für diese Arbeiten liegt ein Angebot des Archivpflegers und Heimathistorikers Andreas Volk in Höhe von 16 493,40 Euro vor. Der Gemeinderat erteilte ihm den Auftrag. nb

Für die Realisierung des größeren Fundaments sind voraussichtlich zusätzliche Baukosten von etwa 15 000 Euro und rund 7000 Euro für die Planung zu erwarten. Der Gemeinderat Osterburken sprach sich einstimmig für die Realisierung des Fundaments aus und sagt die Übernahme der Kosten zu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2