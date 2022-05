Bahnstrecke Seckach - Osterburken für vier Wochen gesperrt

Osterburken/Seckach. In den kommenden Wochen finden Arbeiten am Stellwerk Osterburken statt. Dazu werden die nach Osterburken führenden Schienenstrecken abschnittsweise gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Züge fallen aus

Vom 13. Mai bis 12. Juni fallen alle Züge zwischen Seckach und Osterburken aus, sie werden durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse halten in Zimmern an der Haltestelle Mühle, in Adelsheim am Nordbahnhof/L 519. Die S1 fährt an Werktagen nach dem bekannten Fahrplan von Mannheim kommend bis Seckach, wo Anschluss an den Bus nach Osterburken besteht. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen endet die S1 bereits in Mosbach. Dafür wird die S2 an allen Tagen bis Seckach verlängert. Von Montag bis Freitag an Werktagen besteht damit ein Halbstundentakt bis Seckach. Auch die Züge der S2 haben Anschluss an einen Bus nach Osterburken. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen fährt die S2 anstelle der S1 bis Seckach, Abfahrt in Mosbach jeweils zur Minute 23. Diese Regelung gilt analog für die Gegenrichtung, auch hier gibt es ab Seckach von Montag bis Freitag an Werktagen einen Halbstundentakt mit Anschluss von den Bussen ab Osterburken.

An Samstagen-, Sonn- und Feiertagen fährt nur die S2 ab Seckach, sie startet dort zur Minute 14. In den Morgen- und Abendstunden gelten wie üblich vom Takt abweichende Fahrzeiten. An einzelnen Tagen, insbesondere am 4. Juni, gibt es abweichende Regelungen in den Abendstunden. Alle Fahrgäste sollen sich über die Online-Auskünfte der Bahn und des Verkehrsverbunds über die Abfahrtszeiten informieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2