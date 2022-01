Lok 141 027-3 am 1. Dezember 1985 in Osterburken, im Hintergrund das alte Wasserhaus: Fotos vom Bahnbetrieb früherer Jahre in Osterburken, insbesondere von den Lokschuppen und Drehscheiben sucht der Autorenkreis der geplanten Neuauflage von „Das Maschinenamt Heilbronn“. Auch Hinweise und Fotos aus anderen Kommunen im Zuständigkeitsbereich des Maschinenamts Heilbronn, der bis nach Würzburg-Heidingsfeld und Crailsheim reichte, sind willkommen.

© Ralph Müller