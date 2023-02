Bäckerei Kubach öffnet Filiale in Osterburken

Osterburken. Wer in den vergangenen Tagen am Bahnhof Osterburken unterwegs war, wird es schon gesehen haben: Seit dem 19. Januar gibt es einen neuen Bäckerladen in der Bahnhofstraße 14. Die Bäckerei Kubach aus Krautheim hat neu geöffnet. Die Gewerbefläche mietete das Unternehmen bereits seit einiger Zeit, doch lange fehlte das Personal, um das Geschäft zu eröffnen, erklärt Elvira Kubach auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten.

„Wir hatten uns das schon länger überlegt“, erläutert sie den Schritt. Nun wurde der Gedanke in die Tat umgesetzt. Dabei ist die Lage am Bahnhof quasi prädestiniert, um dort eine Bäckerfiliale zu betreiben: Viele Passanten und Schüler auf dem Weg zum Zug haben die Möglichkeit, sich noch einen Kaffee oder eine Brezel zum Mitnehmen zu kaufen. Und auch die durchfahrenden Arbeitnehmer auf dem Weg nach Buchen können so kurz Halt machen. „Es gibt aber auch ein Café, in das sich die Kunden setzten können“, erklärt Kubach.

Gebacken wird in Krautheim

Zwar verfügt die Ladenfläche auch über eine Bäckerei mit Backstube, allerdings werde nicht vor Ort gebacken. Die Brötchen, Brote und das Süßgebäck werden morgens von Krautheim, dem Hauptsitz von Kubach, in die Römerstadt gefahren.

Momentan hat die Bäckerei von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag zwischen sechs und 13 Uhr. „Wir wurden schon oft angesprochen, ob wir nicht auch am Sonntag öffnen können, aber da gibt es ja noch das Römercafé“, sagt Kubach.

Denn das wird ebenfalls von der Bäckerei betrieben. Dort gebe es heiße Speisen sowie Kuchen, Torten und Getränke. „Auf Bestellung verkaufen wir aber auch Backwaren“, ergänzt sie.

Eine offizielle Einweihung fand bis jetzt noch nicht statt, sei aber in Planung. Auch die Öffnungszeiten können sich noch ändern. „Es wäre schon sinnvoll, bereits um 5.30 Uhr zu öffnen. Gerade dann sind viele Pendler unterwegs“, erklärt Kubach. Nun wolle man jedoch erst einmal schauen, wie sich alles entwickelt und zu gegebener Zeit nachjustieren.

Neben der Filiale in Osterburken hat die Bäckerei Standorte in Krautheim, Erlenbach, Sindolsheim, Schweigern und Buch am Ahorn. Zusätzlich beliefert sie verschiedenen Gastronomiebetriebe und Pflegeheime.