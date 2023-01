AZO stellt sich neu auf

Osterburken. „Eine konsequent zukunftsfähige Aufstellung – das ist unser Ziel“, so lautet die klare Botschaft von Rainer Zimmermann, dem CEO und Inhaber des Familienunternehmens AZO. Der Spezialist für Automatisierungslösungen hat seinen Hauptsitz in Osterburken und wird in zweiter Generation geführt. Nach einer durch die Multikrisen bedingten längeren Planungsphase sieht sich das Unternehmen in dieser Zielsetzung bestätigt: „Die Verteilung von Risiken und die Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden leiten uns in dieser Phase der Neuaufstellung. Wir wollen weltweit ein resilienter und zuverlässiger Partner sein“

Mit Gründung des AZO Global Product Center ist der erste Schritt in diese Richtung getan. In der neuen Gesellschaft entstehen die Produkte, die AZO weltweit vertreibt – vom ersten Entwurf über die detaillierte kundenspezifische Anpassungskonstruktion und die Produktion bis hin zur Dokumentation.

Damit setzt AZO auf unternehmerische Eigenverantwortung und Orientierung am Markt. In über 60 Branchen sind die Lösungen von AZO gefragt: Von Babynahrung über Batterieherstellung bis zum Recycling von Kunststoffen. Dem neu gegründeten AZO Global Product Center gehören rund 240 Mitarbeitende an.

Hartmut Eckert an der Spitze

Geführt wird AZO Global Product Center von Hartmut Eckert, Jahrgang 1967 – einem „Eigengewächs“ von AZO. Nach seiner Ausbildung und zahlreichen Weiterbildungen zum Technischen Betriebswirt, Betriebsökonom und Refa-Ingenieur, wurde er 2018 Mitglied der Geschäftsleitung.

Durch seine vielfältigen Führungspositionen in der Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung- und Steuerung, dem Produktionsmanagement sowie seiner Rolle als Produktionsleiter und durch das Begleiten zahlreicher Transformations- und Changeprojekte, versteht er es, Orientierung, Klarheit und Handlungssicherheit zu vermitteln. Gepaart mit seinem umfangreichen Wissen in den Themenfeldern Produktionsorganisation, Logistik, Supply-Chain-Management, Lean Production und der REFA-Methodenlehre, ist er die ideale Besetzung für die Geschäftsführung des AZO Global Product Center. AZOs CEO, Rainer Zimmermann, ist ebenfalls Geschäftsführer des neuen Unternehmens.