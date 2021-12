AZO-Jubilarfeier im Zeichen des Wandels

Langjährige Mitarbeiter von AZO in Osterburken wurden bei einer Jubilarfeier geehrt. Außerdem blickte Geschäftsführer Rainer Zimmermann in die Zukunft des Unternehmens.

Osterburken. In unbeständigen Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, dankbar zu sein für das, was Bestand hat. Viele langjährige Mitarbeitende haben Treue und Engagement für „ihr“ Unternehmen AZO bewiesen und verdienen es, trotz schwieriger Rahmenbedingungen geehrt zu werden. Aus diesem Grund wurden bei AZO auch in diesem Jahr insgesamt 46 Jubilare, 17 Ruheständler und 14 freigesprochene Auszubildende und Studierende in zwei Veranstaltungen feierlich gewürdigt – natürlich mit entsprechendem Hygienekonzept.

Begrüßt wurden die Ehrengäste durch Rainer Zimmermann, CEO der AZO GmbH + Co. KG. Dieser legte in seinen Reden den Fokus auf den steten Wandel, der AZO nicht erst in den vergangenen zwei Jahren beschäftigte, sondern bereits seit der Firmengründung 1949. Allerdings betonte er: „Wir haben schon vieles erlebt – doch die Häufung, die Dynamik und die globalen Auswirkungen haben wesentlich zugenommen. Die Bewältigung all dieser Entwicklungen wäre in ruhigeren Zeiten schon eine Herausforderung.“

Große Herausforderung

In Zeiten einer Pandemie und der stetig voranschreitenden Digitalisierung, sind diese Herausforderungen für ein Unternehmen wie AZO natürlich umso größer. Die größte Aufgabe der nahen Zukunft sieht der Geschäftsführer jedoch im Umgang mit dem demografischen Wandel: „Stand heute haben wir 788 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Standort Osterburken, von denen uns in den nächsten zehn Jahren 200 Personen altersbedingt verlassen werden. Eine demografische Entwicklung, welche wir sehen, die wir annehmen und der wir gegensteuern müssen.“ Mit diesen Worten lenkte er den Blick vor allem auf die 14 freigesprochenen Auszubildenden und Studierende und gab ihnen eine hoffnungsvolle Perspektive mit auf den Weg: „Jungen Leuten, mit einer qualifizierten Ausbildung wie sie eine genossen haben, steht die Welt offen!“, so Rainer Zimmermann.

Nach der Begrüßung folgte der offizielle Teil der Veranstaltungen. Gleich 33 Mitarbeitende wurden für ihre 10-jährige Treue geehrt: Ulrich Vetter, Alexander Posochow, Matthias Pfohl, René Schwing, Nicole Theierl, Nicos Geppert, Natalie Kaldenberger, Tamara Schork, Kristin Mader, Diana Mehrbrei, Julia Weimer, Gudrun Kappel, Daniel Meister, Alexander Dornberger, Alexander Kotilewski, Christopher Götz, Daniel Auerhammer, Sarah Metzger, Stefan Siewert, Jenny Münch, Hanna Louisa Stenglein-Wonner, Sebastian Meder, Henrik Greiner, Alexander Gräf, Ruben Zimmermann, Andreas Albert, Kevin Mai, Jens Kilian, Mario Geppert, Dominik Mayer, Timo Benkert, Jens Fichtner und Stavros Eleftheriadis.

Weitere fünf Mitarbeitende wurden für 25 Jahre AZO-Zugehörigkeit geehrt: Jörg Märker, Manuela Wieder, Nadine Tarrey, Stephanie Beißer und Dominik Neuberger.

Acht Mitarbeitende können auf stolze 40 Jahre bei AZO zurückblicken. Geehrt wurden Michael Wehner, Susanne Heck, Roland Schmitt, Manfred Zier, Donald Gulden, Gisbert Berger, Gunter Kunz und Klaus Rüdinger.

Ehrenurkunde des Landes

Im Rahmen dieser Veranstaltungen sprach auch Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm seinen Dank an das Unternehmen AZO aus und überreichte im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg an die acht 40-Jahr-Jubilare. Besonders bedankte er sich bei Geschäftsführer Rainer Zimmermann und seiner Frau Sabine Zimmermann für das soziale Engagement und die Unterstützung, die AZO in den über 70 Jahren seit Firmengründung der Stadt Osterburken zukommen ließ.

Eine große Leistung, die das Unternehmen nicht nur seinen langjährigen, treuen Mitarbeitenden, sondern auch den qualifizierten Nachwuchstalenten in Ausbildung zu verdanken hat. Daher ist es auch in diesem Jahr ein besonderer Grund zur Freude, dass AZO einen Großteil der freigesprochenen Auszubildenden und Studierende als neue Mitarbeiter im Unternehmen begrüßen darf.

Freigesprochen wurden Robin Kracht, Florian Heid, Georg Böhrer, Valentin Aßfalg, Julian Reichert, Kim Trabold, Simon Volk, Luca Shehadeh, Pasquale Nisi, Anette Kugler, Vanessa Kugler, Christoph Czerny, Max Linsler und Kerstin Völkel. Von diesen 14 Nachwuchstalenten setzen zwöf ihren Weg bei AZO fort und treten damit in die Fußstapfen von 17 Ruheständlern, von denen sich das Unternehmen verabschieden muss.

In den verdienten Ruhestand gehen Alfred Schwind, Stefan Jelinek, Helga Bauer, Andreas Heck, Bernhard Gehrig, Harald Zimmermann, Matthias Hein, Bernd Schäfer, Gerlinde Stieber, Hubertus Zeitler, Dietmar Dressler, Josef Baumann, Adolf Probst, Lothar Knörzer, Herbert Blatz, Harald Hartel und Hans Filz.