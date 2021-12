AZO eröffnete Teststation

Osterburken. Bereits mit Einführung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz schaffte AZO umfangreiche Testmöglichkeiten für nicht-immunisierte Mitarbeitende. Mit Hilfe des DRK und der Stadt Osterburken ging das Unternehmen nun noch einen Schritt weiter und weitete dieses Testangebot auch auf die Bevölkerung aus. Dafür wurde eine Weihnachtsmarkthütte in eine Teststation umfunktioniert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit dem 9. Dezember kann man sich nun auf dem AZO Gelände unterhalb der Pforte in der Rosenberger Straße 28 in Osterburken von 6 bis 9 Uhr und von 13 bis 15 Uhr kostenlos testen lassen. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor der Teststation, die auch für Pendler Richtung Rosenberg, Berolzheim und der Autobahn A81 gut zu erreichen ist. Für einen reibungslosen Ablauf können unter https://www.schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung Termine für die Teststation gebucht werden.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm und DRK Geschäftsführer Steffen Horvath waren vor Ort bei AZO, um gemeinsam mit Geschäftsführer Rainer Zimmermann, seiner Frau Sabine und dem Betriebsratsvorsitzenden Christian Gehrig die Teststation zu eröffnen. „Es war eine beispielhafte Zusammenarbeit aller beteiligten“, betonte Christian Gehrig, die diese schnelle Eröffnung ermöglicht hat.

Jürgen Galm dankte an dieser Stelle noch einmal besonders für das Engagement, das AZO im Kampf gegen die Pandemie von Beginn an zeigte. Denn neben den umfangreichen Testmöglichkeiten stellt das Unternehmen auch zahlreiche Impftermine für Mitarbeitende und deren Angehörige zur Verfügung. Für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen fand zuletzt am 9. Dezember ein Termin statt, an dem 110 Personen geimpft wurden. Weitere Termine folgen am 13. Januar und 3. Februar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2