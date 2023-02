Autoknacker ermittelt

Osterburken. An mindestens sieben geparkten Autos wurden nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Freitag die Seitenscheiben eingeschlagen und in den Autos nach Wertgegenständen gesucht. Unter anderem wurden Bargeld und persönliche Gegenstände gestohlen. Im Rahmen von Ermittlungen konnten bei zwei 26 und 27 Jahre alten Männern in Osterburken Gegenstände gefunden werden, die einem aufgebrochenen Auto zugeordnet werden konnten. An den aufgebrochenen Autos entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Höhe des Diebstahlsschadens steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

