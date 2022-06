Autofahrerin kollidierte in Osterburken mit Verkehrsschild

Osterburken. Die 85-jährige Fahrerin eines Opels verwechselte wohl das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch es zu einem Unfall kam, so die Polizei. Die Frau befuhr am Montag gegen 14.45 Uhr die Friedhofstraße in Osterburken und wollte nach rechts in die Turmstraße abbiegen. Hierbei kam es nach ihren Angaben zur Verwechslung der Pedale, wodurch ihr Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel kollidierte. Anschließend lenkte die Frau zu stark nach rechts ein, überfuhr einen Bordstein und kollidierte frontal mit einer Mauer, unmittelbar nach dem Gehweg. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

