Auto fing in Schlierstadt Feuer

Schlierstadt. Möglicherweise ein technischer Defekt ist die Ursache eines Fahrzeugbrands am Dienstagvormittag in Schlierstadt. Ein Mann war dort mit einem Mercedes unterwegs und bemerkte plötzlich, dass Qualm aus dem Motorraum drang. Dem Mann gelang es noch das Fahrzeug am Ortsrand abzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren. Obwohl diese rasch vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass der elf Jahre alte Wagen vollständig ausbrannte. Auch ein Zaun direkt neben dem Brandort wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Justiz Mordfall Frederike: Freilassung des Verdächtigen angeordnet Mehr erfahren Mordkommission Drei Tote an zwei Tatorten in Berlin Mehr erfahren