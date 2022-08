Ausritt ein besonderes Erlebnis

Osterburken. Die Pferdefreunde Osterburken beteiligten sich auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt an deren Ferienprogramm. So fanden sich 33 Kinder auf dem Pferdehof Karle ein, um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen.

Nicht nur Kinder aus Osterburken, sondern auch aus der näheren Umgebung und den Stadtteilen konnten die Betreuer an diesem Nachmittag begrüßen. Ereignisreich und zugleich lustig vergingen die vier Stunden wie im Flug. Spiel und Spaß mit und rund um das Pferd war das Motto der Pferdefreunde und diesem wurden sie wie immer gerecht.

Als Erstes stand die Pferdepflege auf dem Programm. Jeweils zwei Kinder teilten sich ein Pferd, das sie putzen durften. Dazu gehörte neben dem Fell und der Mähne, auch die Hufe mit Wasser vom Dreck zu befreien und danach einzufetten.

Durch das Betreuerteam wurde immer wieder auf das Verhalten der Tiere hingewiesen und wie man mit dem Partner Pferd am besten umgeht. Als die Pferde auf „Hochglanz poliert“ waren, stand nun ein geführter Ausritt für die Kinder auf dem Programm und der war für die meisten Kinder wohl ein besonderes Erlebnis. So konnten sie hoch zu Ross die schöne Umgebung des Pferdehofs Karle genießen. Voltigierübungen, das sogenannte Turnen auf dem Pferd, die ersten Versuche im Trab und Galopp auf dem Pferd zu sitzen, rundeten das Programm mit den Pferden ab. Weiter wurden dann aus Poolnudeln Pferde gebastelt, mit Mähne und Zaumzeug. Diese Erinnerung, an einen tollen Nachmittag, durften die Kinder mit nach Hause nehmen.