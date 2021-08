Ausflug „beflügelte“ die Kinder

Osterburken. Der letzte Kindergartenausflug ist schon lange her, doch nun war es für die Sonnengruppe des Katholischen Kindergarten St. Josef aus Osterburken wieder soweit: Ein Ausflug zum Flugplatz in Schlierstadt fand statt. Schon die Fahrt mit einem gemieteten Bus war für viele Kinder ein tolles Erlebnis, aber der Tag hatte noch mehr zu bieten: Passend zum aktuellen Projekt durften die Kinder sich ein besonderes Fahrzeug näher anschauen: Ein echtes Flugzeug. Bei der Southsidebase angekommen, durften die Kinder schon im Flugzeug sitzen und sich alles genau anschauen. Pilotin Sarah zeigte und erklärte den Kindern alles. Was für die Kids besonders interessant war: das Flugzeug hat ein lustiges Gesicht und einen dazu passenden Namen „Sharky“.

Nachdem alles erkundet wurde, war es für „Sharky“ Zeit, sich auf den Weg in die Luft zu machen. Hierbei konnten die Jungen und Mädchen zusehen, wie das Flugzeug den Boden unter sich ließ und in die Luft startete. Einige Minuten später war zu beobachten, wie viele bunte Fallschirme am Himmel auftauchten und die Fallschirmspringer kurz darauf direkt vor den Kindern landeten.

Auch „Sharky“ ließ nicht lange auf sich warten und landete ebenfalls auf der Wiese – die Kinder waren begeistert!

Ein erlebnisreicher Tag für Groß und Klein, der viel Eindruck bei den Kindern hinterlassen hatte: Auf der Rückfahrt zum Kindergarten berichteten viele Kinder davon, dass sie später selbst einmal Pilot oder Fallschirmspringer werden möchten.

