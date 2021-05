Ausbilder bescheinigen gute Leistungen

15 Feuerwehrleute, darunter eine Frau, wurden in Osterburken und Walldürn zum Atemschutzträger ausgebildet und stehen ab sofort den Kommunen des Kreises zur Verfügung.

AdUnit urban-intext1

Walldürn/Osterburken. 15 weitere Atemschutzgeräteträger, darunter eine Feuerwehrfrau, stehen den Freiwilligen Feuerwehren von Billigheim, Elztal, Rosenberg, Osterburken, Schefflenz und Walldürn nun zur Verfügung. Sie haben unter strengen Hygieneauflagen die Ausbildung in Osterburken und Walldürn absolviert. Die Leitung hatte Peter Schmitt mit Unterstützung von Markus Stang, Florian Heck und Marcel Geiger von der Osterburkener Wehr erfolgreich absolviert.

Zwei Gruppen gebildet

Der Lehrgang fand vom 13. bis zum 24. April in Osterburken und Walldürn statt. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen unterteilt und absolvierten unabhängig voneinander die Ausbildung.

Der Abschluss fand unmittelbar nach Lehrgangsende an der zentralen Atemschutzübungsanlage in Walldürn statt. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr und sein Stellvertreter, Thomas Link überreichten die Urkunden an die beiden Gruppen getrennt.

AdUnit urban-intext2

Im Rahmen einer kurzen Abschlussbesprechung ließen die Ausbilder den erfolgreich absolvierten Lehrgang Revue passieren. Im Mittelpunkt habe die Handhabung der Atemschutzgeräte sowie die Themenbereiche Atemgifte, Einsatzgrundsätze und Einsatztaktik gestanden.

Praktischer Teil in Walldürn

In der Atemschutzstrecke in Walldürn wurde ein Teil der praktischen Ausbildung absolviert, wobei von den Teilnehmern besondere Belastungsübungen abverlangt wurden. In einem schriftlichen und mündlichen Test waren die erworbenen theoretischen Kenntnisse unter Beweis zu stellen, ehe zum Abschluss auf der Übungsstrecke in Walldürn das Können in der Praxis demonstriert wurde. Die Ausbilder gratulierten und dankten allen Absolventen für die Bereitschaft zur Lehrgangsteilnahme und bescheinigten ihnen gute Leistungen. Sie riefen weiter dazu auf, sich auch künftig im Bereich Atemschutz fortzubilden und fit zu halten.

AdUnit urban-intext3

Ein Dank ging auch an die Ausbilder Markus Stang, Florian Heck, Marcel Geiger und Peter Schmitt für ihre Arbeit sowie Thomas Lenkl für seine Unterstützung.

AdUnit urban-intext4

Der Kreisbrandmeister und sein Stellvertreter unterstrichen in ihren Ansprachen die Bedeutung des Atemschutzes innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr und gratulieren ebenfalls zum bestandenen Lehrgang. Die Lehrgangsbescheinigungen erhielten Jochen Lutz, Julian Lechner, Philip Sailer (alle Billigheim), Jannick Haag (Elztal), Philip Schenk, Alexander Mosch, Samuel Dörr (alle Osterburken), Michael Geist, Sebastian Schmidt, Kim Ernst (alle Schefflenz), Marcel Hasenfuß (Magna, Rosenberg) sowie Adrian Künzig, Fabian Künzig, Jannik Schmidt, Marco Schmitt (alle Walldürn).