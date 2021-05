Ausbau der Ortsdurchfahrt Mittelpunkt der Investitionen

Schlierstadt. Ein Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit Stellplätzen in der Hauptstraße nahm in der jüngsten Ortschaftsratssitzung breiten Raum ein. Das Bauvorhaben sieht sieben Wohnungen vor.

Bereits 2019 schon Thema

Das Baugrundstück, das sich im Bereich des Ortskerns befindet, war bereits Anfang 2019 Gegenstand der Beratungen im Ortschaftsrat. Vor einem Erwerb des Grundstücks, das sich im Besitz der Stadt befand, wollte der Bauherr mit der damaligen Anfrage auch sichergehen, dass man sich an dieser Stelle seitens der Gemeinde ein Mehrfamilienwohnhaus vorstellen könne. Ein Bedarf an Mietwohnungen, so Ortsvorsteher Breitinger, sei damals bereits vorhanden gewesen.

So war es eine gute Nachricht, dass sich ein Investor für ein solches Vorhaben interessiert. Anhand von Entwurfsplanungen wurde dem Ortschaftsrat das Projekt vorgestellt. Grundsätzlich bestanden keine Bedenken für den Bau eines Mehrfamilienwohnhauses an dieser Stelle. Allerdings hat man dem Bauherren auch folgende Anregungen und Hinweise für eine spätere Planung mit auf den Weg gegeben. Zur Vermeidung von Parken auf der Hauptstraße müssten ausreichende Stellplätze nachgewiesen werden. Ferner solle sich das Gebäude mit seiner Bauweise in die dortige Umgebung einfügen. Der Bauherr, der einen Kauf des Grundstückes von einer positiven Entscheidung abhängig machte, erwarb daraufhin das Grundstück.

In der folgenden Diskussion wurden diese Punkte erneut aufgegriffen und auch Einwände von Angrenzern ausreichend diskutiert. Die von der Landesbauordnung vorgegebenen Stellplätze wurden zwar eingehalten, schienen dem Ortschaftsrat aber als zu wenig. Nachdem alle Fragen beantwortet waren, stimmte der Ortschaftsrat einstimmig dem Bauantrag zu.

Eckpunkte vorgestellt

Nach dem der Haushaltsplan vom Gemeinderat verabschiedet wurde, ging Ortsvorsteher Breitinger auf die wesentlichen Maßnahmen und Eckpunkte des Zahlenwerkes ein. Er erläuterte, dass die Stadt Osterburken das Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2019 auf die neue kommunale Doppik umgestellt hat. Erstmals erfolgte nun die Vorstellung des Haushaltes nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht NKHR. Breitinger ging auf das Volumen des Haushaltes, die Entwicklung der Schulden sowie die aktuellen Hebesätze für die Steuern ein. In einem kurzen Überblick erläuterte er die einzelnen Maßnahmen des Investitionsbereiches.

Investitionen beleuchtet

Die Haushaltsmittelanmeldung für Schlierstadt, so der Ortsvorsteher, wurden in den Haushaltplan aufgenommen. Eine Feldwegsanierung, die bereits für den letztjährigen Haushalt vorgesehen war, wird im Laufe des Jahres 2021 ausgeführt. Schwerpunkte bilden in diesem Jahr neben einigen kleineren Investitionen der Ausbau der Ortsdurchfahrt sowie die weitere Teilerschließung des Baugebietes „Weingärten-Stürzwasen“.

Ortschaftsrat Tobias Münch vertrat die Meinung, gerade die kleineren Maßnahme nun vorrangig abzuarbeiten, da man mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt und der Erschließungsmaßnahme im Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ nur sehr langsam vorankomme. Ferner wünscht er in jeder Sitzung einen Sachstandsbericht, wie die einzelnen Maßnahmen im Zeitplan liegen. Alles was im Haushaltsplan stehe, so seine Meinung, müsse zeitnah abgearbeitet werden.

Informationen

Unter dem Punkt „Informationen“ teilte Ortsvorsteher Breitinger mit, dass wegen der Einsaat einer Wildblumenwiese ein gemeinsamer Termin mit den Vertretern des Naturparks „Neckartal-Odenwald“ stattfindet. Hier soll die weitere Vorgehensweise dieses Projektes erörtert werden.

Bei den Anfragen und Anregungen aus den Reihen der Ortschaftsräte ging es um die Einrichtung einer Homepage für den Stadtteil Schlierstadt und der Aufstellung zahlreicher Bienenstöcke entlang eines stark genutzten Weges an der Grillhütte.

Der Ortsvorsteher teilte hierzu mit, dass seitens des Bienenhalters keine Anfrage an die Ortschaftsverwaltung oder Stadtverwaltung gestellt wurde. Die Aufstellung erfolgte ohne jegliche Informationen. Eine Beseitigung der Kästen sei aktuell nicht mehr möglich. Nach seinen Informationen sollen diese Kästen an diesem Standort bis zum Ende der Rapsblühte verbleiben.

Lärmbelästigung durch Pfaue

Beschwerden gab es in der Bürgerfragestunde von mehreren Bürgern über die Lärmbelästigung durch schreiende Pfaue. Hier bat man dringend darum, Abhilfe zu schaffen. Gerade in der Sommerzeit, wenn alle Fenster offenstehen, sei eine starke Beeinträchtigung, sowohl tagsüber als auch in der Nacht zu erwarten. Sie baten um Unterstützung durch die Gemeinde, dass der Halter dringend auf die Lärmbelästigung hingewiesen wird.

Beanstandet wurden bei selbigem Eigentümer auch die durchgeführten Erdarbeiten und der Bau einiger Gebäude.

Breitinger teilte mit, dass er sowohl das Ordnungsamt, als auch das Bauamt mit der Überprüfung der Angelegenheit bereits beauftragt habe.

Ein Ergebnis bis zur aktuellen Sitzung lag leider noch nicht vor. Nach Beantwortung der Fragen schloss Ortsvorsteher Jürgen Breitinger die Sitzung.