„Auf das DRK-Team ist Verlass“

Osterburken/Seckach. Nach dem Zusammenschluss der beiden DRK-Ortsvereine Osterburken und Seckach im vergangenen Jahr fand dieser Tage die erste gemeinsame Jahreshauptversammlung statt.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstattete Vorsitzender Günter Albrecht einen kurzen Bericht über das vergangene Jahr. Die ersten Monate waren noch sehr von den Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt. Nichtsdestotrotz hatte der DRK-Ortsverein Osterburken mit Abteilung Seckach viele Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen auf Orts- und Kreisebene zu meistern.

Ehrungen beim DRK-Ortsverein Osterburken Insgesamt konnte der DRK-Ortsverein Osterburken auf „340“ Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Michele Palesch geehrt. Für 20 Jahre wurde Thomas Kuppe ausgezeichnet, für 35 Jahre Klaus Rüdinger. Für 45 Jahre wurde Herbert-Alexander Gebhardt geehrt. Für 55 Jahre wurden Martin Gehrig und Alois Wagner ausgezeichnet. Seit 60 Jahren gehören Renate Albrecht und Helga Heck dazu.

Im Berichtszeitraum wurden vom DRK Osterburken drei und von der Abteilung Seckach zwei Blutspende-Aktionen durchgeführt. Insgesamt erschienen in Osterburken 673 Spendewillige. Erfreut war man, dass man im August mehr als zehn Prozent Erstspender zu verzeichnen hatte. 623 Blutkonserven wurden von Osterburken mit nach Mannheim weitergegeben, 299 von Seckach.

Rund um das DRK-Heim fanden regelmäßig Arbeitseinsätze statt. Die Altkleidercontainer wurden neu beklebt und in bewährter Weise von Helmut Kern und seinem Team geleert. Lockerungen gab es ab der zweiten Jahreshälfte für die Übemöglichkeiten und Treffen. Die „HvO“-Gruppe Osterburken hatte 38 Alarmierungen zu verzeichnen, die „HvO“-Gruppe Seckach 86.

Auch die Sanitätsdienste liefen wieder, darunter der 12. Stadtlauf des Rehafit Osterburken, der zugunsten der Ukraine-Hilfe der beiden DRK-Kreisverbände Buchen und Mosbach veranstaltet wurde. Insgesamt kamen 5100 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammen.

Am 1. Juli schloss sich der DRK-Ortsverein Seckach an den DRK-Ortsverein Osterburken an.

Den Bericht des Jugendrotkreuzes (JRK) erstattete Lars Nultsch. Er betonte, dass seit April 2022 wieder Gruppenstunden angeboten werden durften. Derzeit sind vier Jugendliche im JRK-Bereich tätig. Ziel ist es, weitere Kinder und Jugendliche zu begeistern.

Sigrid Albrecht berichtete im Namen der Bereitschaftsleitung über die Aktivitäten. Bis zur Lockerung der Corona-Beschränkungen wurden die Ausbildungsabende weiterhin unter strengen Hygienemaßnahmen und in Kleingruppen durchgeführt, um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten. Es gab sowohl die Möglichkeit, sich online fortzubilden, als auch ab Mai wieder verstärkt in Präsenz Ausbildungen wahrzunehmen. Sowohl auf Ortsvereins- als auch auf Kreisverbandsebene wurden die Fortbildungen gut angenommen.

Michele Palesch und Norman Kuhn nahmen am Rotkreuz-Einführungsseminar und am HKA-Praxistag zur Grundausbildung teil. Was die „HvO“-Arbeit vor Ort angeht, so gab es 2022 38 Einsätze zu verzeichnen. Sanitätsdienste wurden beim Osterburkener Stadtlauf, bei der Fohlenschau in Bofsheim, bei Relegationsspielen und Kastellfest durchgeführt.

Im Bereich Breitenausbildung fanden unter Leitung von Lars Nultsch sechs Erste-Hilfe-Kurse und unter Leitung von Sigrid Albrecht zwei Erste-Hilfe Kurs im Osterburkener DRK-Heim statt. Darüber hinaus wurde das Programm „Ich kann helfen“ für Kindergartenkinder durchgeführt.

Die Blutspendetermine gestalten sich seit Beginn der Corona-Pandemie anders. Das Küchenteam ließ sich immer wieder etwas „Neues“ für die Lunchpakete einfallen, da bei der Blutspende vor Ort nicht mehr gegessen werden durfte.

Die Altkleidercontainer am Sportplatz wurden jede Woche geleert. Genervt sei man, dass ein Teil der Bevölkerung die Container für Abfall missbraucht.

In der Bürgerwerkstatt der Stadt Osterburken initiierte das DRK die Gruppe „Notfallplanung“, die inzwischen aus DRK, Feuerwehr, DLRG und einer Privatperson besteht. Ende September 2022 stellte man das Konzept im Osterburkener Stadtrat vor. Am 3. November bot man einen Abend zum Thema „Persönliche Notfallvorsorge“ an.

Bei der PSNV im Neckar-Odenwald-Kreis arbeiten fünf DRKler aus Osterburken/Seckach mit. Am 7. Oktober wurde das 20-jährige Bestehen der PSNV-NOK in Osterburken gefeiert.

Für die Abteilung Seckach berichtete Winfried Heltewig. Er betonte, dass sich die Seckacher DRKler in Osterburken sehr wohl fühlen. In Seckach wurden zwei Blutspendetermine abgehalten. 299 Blutkonserven wurden dabei gefüllt. Die HvO Seckach wurde 86 mal zu „HvO“-Einsätzen gerufen; 78 Einsätze konnten dabei „bedient“ werden. Es kam eine Einsatzzeit von 106 Stunden zusammen. Die meisten Einsätze wurden von Winfried und Lars Heltewig gemanagt. Was die Arbeit in der PSNV-NOK anging, so war Winfried Heltewig 41 Mal als Einsatzkraft unterwegs.

Klaus Rüdinger erstattete den Kassenbericht, der von Karl Götz und Dieter Volk geprüft worden war. Die Entlastung wurde von Bürgermeister Jürgen Galm vorgenommen.

Danach standen zahlreiche Ehrungen an (siehe weiteren Bericht). Dominic Burger-Graseck überbrachte die Grüße des Präsidiums und bedankte sich vonseiten des DRK-Kreisverbandes Buchen für die Zusammenarbeit und das Engagement des Ortsvereins.

Als Dank und Anerkennung für die Arbeit während der Pandemie an verschiedenen Stellen – Teststellen, Sichtungszelt, Impfzentrum, Corona-Service-Hotline – hatte er Urkunden des DRK-Bundes- und Landesverbandes mit Auszeichnungsspangen dabei. Diese überreichte er an Sigrid Albrecht, Jan-Patrick Breitenfelder, Bianca Kuhn, Thomas Kuppe, Lars Nultsch, Klaus Rüdinger, Sabrina Ross und Winfried Heltewig.

Auch Peter Schmitt, Gesamtfeuerwehrkommmandant für die Freiwillige Feuerwehr Osterburken, dankte für die gute Zusammenarbeit – ob bei realen Einsätzen, bei Übungen oder im Bereich Notfallplanung.