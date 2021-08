Angebrachte Leitpfosten zeigen Wirkung

Bofsheim. Die künftige Bauflächenentwicklung sowie die Behandlung von Bauanträgen und Aufforstungsanträgen standen im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung in Bofsheim. Nach der Anerkennung der Niederschrift der letzten Ortschaftsratssitzung wurde dem Bauantrag auf Errichtung eines Geräteschuppens in der Rinschbachstrasse einstimmig zugestimmt. Die beiden Aufforstungsanträge zur Anlage einer Weihnachtsbaumkultur im Gewann Buchener Weg mit 85 Ar sowie die Anpflanzung von verschiedenen Baumarten im Gewann Hintere Langloh mit 50 Ar fanden ebenfalls nach entsprechender Erläuterung durch Ortsvorsteher Werner Geiger die Zustimmung des Gremiums.

Bauflächenentwicklung

Breiten Raum nahm danach die Fortschreibung und Änderung des Regionalplans ein. „Bereits in früheren Sitzungen hatten wir uns mit der weiteren Bauflächenentwicklung in Bofsheim befasst“, stellte Ortsvorsteher Werner Geiger eingangs fest. Unter Berücksichtigung zahlreicher Punkte wurden dabei vom Ortschaftsrat mehrere Flächen favorisiert, darunter seien Abrundungs- beziehungsweise Erweiterungsflächen des bisheriger Baugebietes.

Mehrere Erweiterungen

Für eine Aufnahme in den Regionalplan gibt es sehr restriktive Vorgaben, wie sie auch in Gesprächen mit Vertretern des Regionalverbandes zum Ausdruck kamen. Im Hinblick auf den langen Planungszeitraum von rund 15 Jahren möchte der Ortschaftsrat an einer flexiblen Bauflächenentwicklung mit mehreren genannten und vorgeschlagenen Baugebietserweiterungen festhalten.

Bereits für den Haushaltsplan 2021 hatte der Ortschaftsrat die Aufstellung beziehungsweise Planung eines neuen Baugebiets beantragt, was nach dem neu aufgelegten Baulandmodernisierungsgesetz auch kurzfristig möglich sein sollte. Zustimmung fand die Aussage des Ortsvorstehers, wonach parallel zu diesen bedarfsgerechten Planungen auch die örtlichen Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung im Rahmen der Dorfentwicklung schwerpunktmäßig fortzuführen seien.

Ein wichtiger Punkt bei der konkreten Ausweisung eine Baugebiets oder der Durchführung innerörtlichen Maßnahme sei vor allem die jeweilige Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer, wurde in der Sitzung betont. Für die Fortschreibung des Regionalplans erwarte man eine entsprechende Berücksichtigung der Anliegen, damit die betonte Eigen- und Fortentwicklung des ländlichen Raums, und somit die der Ortschaften, in Zukunft gewährleistet ist.

Zahlen erfreulich

Bei den Bekanntgaben berichtete der Ortsvorsteher von einer erfreulichen Entwicklung des evangelischen Kindergartens. Sowohl die Kindergartengruppe, als auch die Kleinkindgruppe sind nahezu voll belegt. Auch die Zahlen der Voranmeldungen zeichnen ein positives Bild. Es wurde außerdem über den Stand der Einrichtung einer Grillstelle und einer „Familien-Ecke“ am Kinderspielplatz berichtet.

Eine abschließende Bilanz zur Aufstellung der Leitpfosten im Bereich der Ortsdurchfahrt könne noch nicht gezogen werden, sagte Ortsvorsteher Werner Geiger auf Nachfrage. Die Resonanz aus der Bevölkerung sei aber überwiegend positiv, auch von Seiten der Verkehrsteilnehmer.

Es sei jedoch klar, dass diese Maßnahme keine angeordnete Geschwindigkeitseinschränkung ersetzen werde. Dennoch stelle man zum jetzigen Zeitpunkt zumindest ein leicht verändertes Verhalten der Verkehrsteilnehmer fest.

Die starke Unebenheit des Straßenbelags wurde ebenfalls angesprochen. Diese führe neben dem starken Verkehr zu ebenfalls zu großer Lärmbelästigung.