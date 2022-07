Alles rund um die Biene

Osterburken. Summ, summ, summ – die Bienchen ließen sich in der pandemiebedingten Pause in ihrem Fleiß nicht bremsen. Anders sah es indessen bei den regelmäßigen Treffen der Imker zum Erfahrungsaustausch sowie beim schon traditionellen Imkerfest aus. Sie fielen dem Virus zum Opfer. Groß war daher die Freude nach zweijähriger Pause am idyllischen Lehrbienenstand das Imkerfest in bewährter Form mit Gottesdienst und Bewirtung feiern zu können.

Pfarrer Thomas Schnücker von der evangelischen und Diakon und Imker Peter Baumgartner von der katholischen Pfarrgemeinde fanden themenbezogene, passende Worte und verwiesen unter anderem auf die lange Tradition der Bienenhaltung, die bereits in der Bibel Erwähnung findet. Musikalisch gestaltet wurde der Wortgottesdienst vom evangelischen Kirchenchor unter Leitung von Nikola Irmai-Koppányi. Lehrreiches vom Bienenlehrpfad oder -schaukasten sowie ein spannendes Bienenroulette und -quiz sorgten für sinnreiche Unterhaltung für Jung und Alt.

Für ganz besonders Interessierte (oder Mutige) wurde ein Bienenkasten geöffnet, um das nur scheinbar wirre, emsige Treiben aus nächster Nähe zu betrachten. ee