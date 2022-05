Albin Jelinek wird heute 70

Schlierstadt. Er sitzt im Garten, liest ein gutes Buch und ist – wie fast immer – die Ruhe selbst: Albin Jelinek feuert heute, Freitag, seinen 70. Geburtstag.

„Ich bin für Worte“, sagt der Jubilar. Auch heute noch ist er überzeugt, dass man damit am meisten erreichen kann. Selbst wenn er keineswegs abstreitet, dass das Handy durchaus ein Segen sein kann, sind ihm „Daumen hoch“ und „Lachendes Gesicht“ doch zu wenig.

Albin Jelinek feiert an diesem Freitag seinen 70. Geburtstag. © Daniela Käflein

Eigene Worte seien viel besser, ist er überzeugt. Dabei weiß der Menschenfreund aus Erfahrung: „Allen Leuten kann man es nicht recht machen. Man muss immer das große Ganze im Blick behalten.“

Und damit hat Albin Jelinek Erfahrung. In Schlierstadt geboren und aufgewachsen absolvierte er eine Ausbildung zum Elektriker im E-Werk in Adelsheim. Später hat er sich in Sachen Schaltschrankbau weitergebildet und bei den Firmen Bleichert und AZO gearbeitet. Schließlich wurde er bei AZO in den Betriebsrat gewählt und bekleidete das Amt des Betriebsratsvorsitzenden über 30 Jahre. Der gewerkschaftliche Gedanke ist ihm vertraut, aber er gibt durchaus zu: „Es war schon auch eine schwierige Zeit und oftmals ein Spagat.“

Trotzdem sei er überzeugt, dass die Menschen durch das von Betriebsrat und Geschäftsleitung gemeinsam Erarbeitete gewonnen haben. „Zwar habe ich viel nach Bauchgefühl gemacht, aber der Mensch stand immer im Vordergrund. Und im Betriebsrat hatten wir ein gutes Teamwork“, so der Jubilar. Vor zehn Jahren wurde der Betriebsratsvorsitzende in den Ruhestand verabschiedet.

Der Jubilar ist langjähriges Mitglieder der SPD und der Arbeiterwohlfahrt. Im September 1981 heiratete er seine Frau Inge, geborene Kolesinski, die ihn bis heute in seinen zahlreichen Aktivitäten unterstützt und ihm den Rücken freihält. Gemeinsam haben sie eine Tochter.

In seinem Heimatort übernahm er bereits 1989 Verantwortung als Ortschaftsrat und war von 1994 bis 2004 stellvertretender Ortsvorsteher. Auch weiterhin schenkten ihm die Wähler ihr Vertrauen, weshalb er noch immer dem Gremium angehört. „Aber Ende des Jahres werde ich aufhören“, sagt er.

Im Dezember 2009 wurde Jelinek für sein großes Engagement mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg ausgezeichnet. Viel Ideenreichtum und echte Arbeit steckte er als Mitbegründer in den Heimatverein Schlierstadt.

„Als wir ihn 1995 gegründet haben, war der Konkurrenzgedanke unter den Vereinen in Schlierstadt noch groß“, erinnert er sich. Inzwischen habe man ein stabiles Gleichgewicht gefunden. Und die Grillhütte, die der Heimatverein mit viel Eigeninitiative gebaut hat, ist für die Menschen zu einem echten Treffpunkt geworden.

Um die Geschichte von Schlierstadt lebendig werden zu lassen, hat Jelinek das „Dorfhäusle“ initiiert. Darin stecken besonderer persönlicher Einsatz und ein großer Zeitaufwand. „Aber es macht immer noch Spaß. Und solange etwas Freude macht, bleib ich dabei“, lächelt er.

Freude macht ihm auch nach wie vor der Eicher-Traktor, den er zu seinem 60. Geburtstag unrestauriert von seinem Bruder geschenkt bekam. Albin Jelinek, der nach wie vor alles anpackt, was zu tun ist, richtete ihn her, baute einen Hänger und fuhr damit durch die Weltgeschichte. „Davon habe ich schon immer geträumt, mit dem Zirkuswagen durch die Lande zu ziehen“, lächelt er. Traktorist Franz aus Ünglert ist dabei oft sein treuer Begleiter.

Zum Geburtstag, der natürlich an der Grillhütte in Schlierstadt gefeiert wird, dürfen auch die Traktoristen nicht fehlen. Zahlreiche Schlierstadter gratulieren Albin Jelinek zu seinem 70. Geburtstag. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den guten Wünschen an.