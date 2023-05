Aktionstag der Siedler

Osterburken. Am 14. Mai ist es soweit: Die Siedler von Adventon starten ihren ersten Aktionstag. An diesem Tag zeigen die Mitglieder des Fördervereins „Die Siedler“ im mittelalterlichen Ambiente des Mittelalterparks Adventon, Marienhöhe 1, alte Handwerkstechniken und wenn die Besucher es möchten, dürfen sie dabei gerne selbst mit Hand anlegen. Ganz ohne Markttrubel ist viel Zeit für fachliche Gespräche, Erläuterungen und Diskussionen.

Am Aktionstag werden die Siedler ab 11 Uhr zeitlich abgestimmt folgende Tätigkeiten zeigen: Die Gruppe Mastermyr zeigt bei gutem Wetter einen Bronzeguss, bei schlechtem Wetter präsentiert sie das Arbeiten mit Leder. In der zukünftigen Gießerwerkstatt werden Lehmflechtwände und an einem Stampfboden gebaut. Außerdem wird auf dem Gelände das Nadelbinden demonstriert, Kerzen gezogen und Lederarbeiten vorgestellt.

Das Spinnen mit der Handspindel ist sicher eine für die Besucher etwas Besonderes, es stehen dafür sogar einige Spindeln zum Mitmachen bereit. Mit dem Noriker, dem typischen Arbeitspferd, zeigen die Siedler bei trockenen Bodenverhältnissen Holzrücken oder alternativ das Rossfechten. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Aktionstag unter dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“.