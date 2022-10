Aktienmärkte weiterhin positiv bewertet

Osterburken. Wie in den Vorjahren waren zahlreiche Kunden und Interessierte der Einladung der Volksbank Kirnau zu „Rendite & Magie“ in die Baulandhalle nach Osterburken gefolgt.

Zu Gast war Norbert Faller, Senior Portfolio Manager bei Union Investment und mitverantwortlich für den Flaggschiff-Fonds UniGlobal. Dem Referenten, ein Experte auf dem Gebiet Fondsanlagen, gelang es, einen spannenden Vortrag zum Thema „Herausforderndes Jahr 2022 an den Kapitalmärkten und Ausblick 2023“ zu halten. Die Besucher bekamen Informationen zur aktuellen Situation auf den Finanz- und Kapitalmärkten aus dem Blickwinkel eines Profis informieren. Faller beleuchtete die Themen Geldpolitik, Rohstoffknappheit und Abhängigkeit bei der Energieversorgung. Außerdem sprach er an, welche Auswirkungen die Inflation auf die jeweiligen Weltmärkte und die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Wachstum der Staaten hat. Die Herausforderungen und Entscheidungen, die sich hierbei für alle Anleger ergeben, wurden sinnvoll und nachvollziehbar erklärt. Fallers Credo lautete, dass man heute nicht mehr an Aktien vorbeikann. Die Rahmenbedingungen für Anleger, die sich im Fonds- und Aktienbereich bewegen, seien aktuell gut. Wer sein Geld gewinnbringend anlegen wolle, müsse sich mit Aktien und Fonds beschäftigen, so Norbert Faller.

Zudem trüge aktuell eine hohe Inflationsrate für eine Entscheidung in diesen Anlagesegmenten bei. Wichtig sei aber eine Streuung der Risiken und ein mittel- bis langfristiger Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren je nach Anlagesegment. Für etwas zurückhaltende Anleger böte sich in diesem Bereich die monatliche Ansparung in eine Fondsanlage an – soll heißen: mit kleinen Beträgen an den Chancen der weltweiten Börsenmärkte partizipieren.

Zauberkünstler Enzo Paolo aus Neudenau umrahmte den Vortrag mit einer faszinierenden Show.

Das Volksbank Kirnau Forum klang nach einer Verlosung mit verschiedenen Preisen unter allen Gästen in lockerer Atmosphäre aus.