„Achtzehn99“-Akademie der TSG Hoffenheim beim SVO

Osterburken. In seinem Vortrag beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des SV Osterburken ging der damalige Leiter der „Achtzehn99“-Akademie auf die Entwicklung jugendlicher Fußballer am Beispiel der TSG ein. Dazu gab es von ihm Anregungen für Amateurverein, wie man Jugendliche für den Fußball motivieren kann. Als Geschenk brachte er nicht etwa einen Scheck mit, sondern bot dem SVO eine Kooperation mit der „Achtzehn99“-Akademie an. Dieser Tage erfolgte nun endlich der konkrete Startschuss: Niklas Weber, Trainer der TSG Fußballschule, kam nach Osterburken und baute mit den heimischen Jugendtrainern fünf Übungsstationen auf. Damit sollte demonstriert werden, wie kindgerecht eine Trainingseinheit gestaltet werden kann. Anschließend belegten nahezu 60 Kinder abwechselnd die Stationen. Von dieser Kooperation verspricht sich der SVO eine weitere Attraktivität seines Angebotes für Kinder und Jugendliche. Einerseits können Trainer und Betreuer durch entsprechende Fortbildungen bei der TSG-Akademie die Qualität ihrer Arbeit steigern, was letztlich ja den Spielern der Juniorenmannschaften zu Gute kommt. Andererseits kann der Spaß am Fußball durch Teilnahme an Veranstaltungen im TSG-AOK-Campus oder mal bei einem Besuch von Spielen der Damen-, A-Junioren- oder gar der Herrenbundesliga gefördert werden. Bild: SVO

