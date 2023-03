A.B.S auf Messe präsent

Osterburken. Die A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH zeigte in diesem Jahr rund 154 000 Besuchern aus 154 Ländern auf der ISH in Frankfurt zuverlässige und langlebige Pellet-Lagersysteme. An fünf Ausstellungstagen bot das leistungsstarke und international tätige Unternehmen aus Osterburken aktuelle Informationen und fachliche Beratung rund um das Thema sichere und raumnutzende Lagerung von Holzpellets.

Nach der pandemiebedingten Pause konnte sich die internationale SHK-Branche endlich wieder zum intensiven Networking mit Blick auf die Zukunft der Wärmewende treffen und mit konkreten Lösungen zum Erreichen der Klimaschutzziele im Gebäudesektor den Weg in eine nachhaltigere Zukunft weisen. Ob geplante, spontane oder zufällige Begegnungen – die Erwartungen an das Comeback der ISH wurden mehr als erfüllt, heißt es im Abschlussbericht des Messeveranstalters.

Profis unter sich

Auch das Team von A.B.S. freute sich, den Profis aus Handwerk, Fachgroßhändlern, Architekten und Entscheidungsträgern aus der nationalen und internationalen Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche eine Auswahl ihrer hochwertigen Produkte zur Lagerung und Förderung von Holzpellets zu präsentieren:

Das Flexilo Mini fasst 600 Liter Pellets und ist damit ideal für Wohnorte, die nicht von Pellet-Tankwagen angefahren werden können oder Heizanlagen, die insgesamt nur einen geringen Bedarf haben. Das Saugsystem Vacupellet zählt längst zu den Erleichterungen in der Heizungsbranche.

Der Sauger fördert komfortabel, schonend und sicher die Pellets vom Lagerraum oder dem Silo in den Vorratsbehälter des Pelletkessels. Der Pelletsauger ist universell einsetzbar und passt zu jedem händisch zu befüllenden Pellettkessel.

Die Geschäftsleitung der A.B.S. GmbH, Heike Stang und Matthias Petzl, sind erfreut, dass die Erwartungen an das Comeback der ISH übertroffen wurden. „Die Stimmung vor Ort war beeindruckend und die Teilnahme die richtige Entscheidung. Viele gute Gespräche mit neuen und bestehenden nationalen und internationalen Kunden, sowie spannende neue Projekte sind das Ergebnis dieses durchweg positiven Messeauftakts.“