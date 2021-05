69-Jährige von Pkw leicht verletzt

Osterburken. Eine Person wurde am Dienstagabend in Osterburken von einem rollenden Pkw leicht verletzt. Gegen 22 Uhr parkte eine 69-Jährige ihren Opel auf dem Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Adelsheimer Straße ab. Dabei sicherte die Frau laut Polizeiangaben ihren Wagen offenbar nicht ordnungsgemäß vor dem Wegrollen, so dass sich der Opel in Bewegung setzte, nachdem sie ausgestiegen war.

Der Versuch, den Wagen mit eigener Kraft aufzuhalten misslang, die 69-Jährige kam zu Fall und wurde von der offenen Fahrzeugtür touchiert. Dadurch wurde sie leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem prallte der Opel noch gegen einen geparkten Mercedes und verursachte dabei rund 7000 Euro Sachschaden.