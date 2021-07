67 Schüler legten ihre Mittlere Reifeprüfung ab

Osterburken. Die Absolventen der drei Abschlussklassen der Realschule Osterburken waren für die beiden letzten „turbulenten“ Schuljahre nicht zu beneiden. Nunmehr freuten sich 67 Schüler, sowie fünf „Schulfremde“ mit der Reifeprüfung in der Tasche die Schule zu verlassen. Zwei Schüler absolvierten den Hauptschulabschluss. Die Anspannung der mündlichen Abschlussprüfungen waren gewichen und ein Lächeln war im Gesicht der Prüflinge zu sehen. Realschulrektor Tobias Majer gratulierte den Absolventen zum Erfolg der bestandenen Abschlussprüfung und sagte, dass sie durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht zu beneiden waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer solchen Zeit die Abschlussprüfung antreten zu müssen, war für die Prüflinge zudem eine sehr große Herausforderung, sagte der Rektor. Vor dieser Leistung ziehe er seinen „Hut“.

Der Präsenzunterricht habe nicht immer in vollem Rahmen stattgefunden und deshalb war Fernunterricht angesagt. Unter diesen Umständen die Motivation aufrecht zu erhalten sei schwierig gewesen. Und wenn in Einzelfällen auch noch Quarantänemaßnahmen für eine ganze Klasse dazugekommen waren, dann ist dies sicherlich etwas, was die Vorbereitungen für die Prüfung erschwert. „Ein ruhiges Fahrwasser in der Schule sieht anders aus“, sagte Majer. Er freute sich auch, dass mit Nico Lev (Osterburken) und Lea Weinlein (Eberstadt) zwei Schüler ihren Hauptschulabschluss erfolgreich bestanden haben. Ein besonderes Lob galten den beiden Prüfungsbesten Lara-Sofie Zilling (Klasse 10c) mit einem Notendurchschnitt von 1,1 und Melissa Hornung (Klasse 10b) mit einer Note von 1,2. „Die Absolventen sollten die letzten Tage an der Schule genießen“, so Majer. „Nach der Verabschiedung werden sich die Wege in verschiedene Richtungen trennen und jeder wird sich neu ausrichten müssen.“ Auf diesem Weg wünschte der Rektor alles Gute.

Folgende Schüler haben die Reifeprüfung bestanden: Aus der Klasse Klasse 10a legten Philipp Albrecht (Neudenau), Jonathan Behringer (Merchingen), Raphael Buller (Seckach), Tim Civerni (Unterschefflenz), Jennifer Damer (Oberwittstadt), Muriel Eicher (Bofsheim), Simon-Elias Eiermann (Oberschefflenz), Jana Geiger (Bofsheim), Nell Grohe (Osterburken), Janis Herkel (Auerbach), Nico Jäger (Oberkessach), Nele Klonk (Osterburken), Finn Krämer (Mittelschefflenz), Angelo Leyrer (Sennfeld), Leander Lind (Oberschefflenz), Celina Mader (Osterburken), Luca Megler (Oberschefflenz), Martin Reinhardt (Adelsheim), Samira Scheuermann (Merchingen), Lea Schwarz (Osterburken), Alina Wegele (Rosenberg), Enna-Line Zeeh (Mosbach), und Lisa Zürn (Heßlingshof) ihre Prüfung ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Klasse 10b mit Christoph Adam (Eubigheim), Lukas Aumüller (Seckach), Benjamin Dinkel (Adelsheim-Sennfeld), Nina Frank (Oberkessach), Maximilian Frey (Osterburken), Anna-Lena Fuchs (Sindolsheim), Janina Gerner (Merchingen), Carina Göller (Buchen), Melissa Hornung (Rosenberg), Lewin Hügel (Seckach), Melissa Kaiser (Oberkessach), Katalyn Keller (Osterburken), Amelie Kögler (Dallau), Nicole Link (Sindolsheim), Samuel Löwenstein (Osterburken), Jessika Mench (Osterburken), Melvin Schaaf (Osterburken), Marie Schmitt (Hemsbach), Micha Schmitt (Großeicholzheim), Nisa Torcuk (Rosenberg), Lana Walch (Rosenberg), Mia Walch (Sennfeld), Marc Wallisch (Seckach) und Carina Winter (Roigheim) machte ebenfalls ihren Abschluss.

Aus der Klasse 10c haben abgeschlossen: Sebastian Bangert (Hemsbach), Jon Bender (Dallau), Eva Büttner (Adelsheim), Damla-Gül Demir (Roigheim), Amelie Drong (Osterburken), Dennis Ertl (Osterburken). Tim Ertl, (Schollhof), Jona Hügel (Schlierstadt), Lucas John (Osterburken), Monika Ludwig (Wemmershof), Max Möhler (Erlenbach), Kevin Müller (Großeicholzheim), Fabian Scheuermann (Oberschefflenz), Johannes Schrader (Auerbach) Linus Schweda (Wid-dern), Jakob Vogt (Osterburken), Samira Wagner (Bofsheim), Marie Winter (Auerbach) und Lara-Sofie Zilling (Oberschefflenz). F