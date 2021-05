500 Euro für Schulkinder in Peru

Osterburken. Traditionell führt die Firma „apetito catering“, die das Betriebsrestaurant bei AZO in Osterburken bewirtschaftet, einmal jährlich eine Spendenaktion durch. Dabei stellt „apetito“ Essen und Dienstleistung kostenlos zur Verfügung und spendet alle Einnahmen des Tages für einen guten Zweck. In diesem Jahr wurde der Betrag von AZO auf 500 Euro aufgerundet und an den Weltladen Osterburken übergeben.

Der Weltladen unterstützt mit der Spende ein Projekt in Arequipa, Peru. Bei diesem Projekt wird es behinderten Kindern ermöglicht, zur Schule zu gehen. Bereits seit 1992 setzt sich der Weltladen für dieses Projekt ein, hat Schulen gegründet, Schulmaterial angeschafft und sanitäre Einrichtungen installiert.

So haben mittlerweile rund 100 behinderte Kinder die Chance bekommen, zu einfachen Tätigkeiten ausgebildet zu werden, um später ihren Lebensunterhalt selbst verdienen zu können.